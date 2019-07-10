學生問為何挺兩岸一家親？柯：表達交往善意

台北市長柯文哲今天出席“嗡嗡嗡市政小蜜蜂”活動與學生合影。（照片：台北市政府提供） 中評社台北7月10日電／無黨籍台北市長柯文哲10日出席“嗡嗡嗡市政小蜜蜂”活動，與國中及國小高年級生進行模擬市政會議。柯文哲談到，當醫生可以救很多人，算不錯的職業，當市長是不得已才去做，當“總統”“那就更不得已才去做”。



有學生提問為甚麼支持兩岸一家親？柯文哲則回應，兩岸一家親比“一家仇”好，這沒有涉及政治一個中國、九二共識、一國兩制，是在表達民間交往善意。



柯文哲強調，這也是他的人生哲學，“我們對人家好，人家不一定對我們好，但99%還是會，在世界上我們就先表達善意”，但是勿恃敵之不來，恃吾有以待之，不管“國防”經濟，該做準備還是做準備，但是在言語上就先表達一個善意。



學生問柯文哲，會給醫生、市長、“總統”這三個職業各給幾分？鼓勵他們長大從醫或從政嗎？對此，柯文哲表示，從醫是不錯，當醫生可以救很多人，你沒有想要賺錢的話，當醫生可以救很多人，“我以前沒有當市長，我都不曉得救過很多人，後來當了市長以後，奇怪了，走到哪都有人說我以前被你救過，然後我完全都沒有印象”。



柯文哲最後總結說，當醫生可以救很多人，算不錯的職業，“當市長是這樣，那是不得已才去做，當“總統”，那就...那就更不得已才去做”。

