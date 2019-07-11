湯紹成：外力介入台灣選舉日趨明顯

湯紹成認為，蔡英文這次出訪的海地等邦交，是美國的後院。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月11日電（記者 洪德諭）蔡英文11日將出訪加勒比海地區“邦交國”並過境美國，政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成表示，蔡英文這次出訪的海地等“邦交國”是美國的後院，若這些國家與中國建交，美方恐無寧日，美方絕對不願後院被中國滲入，台灣只是表面功能而已。外力介入台灣選舉的痕跡越來越明顯。



蔡英文將於7月11日至22日將出訪海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯等4個“邦交國”，往返將過境美國紐約與丹佛，展開自由民主永續之旅。湯紹成10日出席台灣競爭力論壇召開的“蔡搞過境外交，台灣代價知多少”記者會提出上述說法。



在蔡英文出訪美國前夕，美國發布對台軍售案，湯紹成指出，目前選舉呈現出決戰境外的狀況，內部競爭是一回事，外力介入的痕跡越來越明顯。



湯紹成舉例，美國、日本有很多政策工具可以操作使用，像是綠營初選內部紛亂，若想加以調解，AIT就可內部運作，把與蔡英文不合的人找來談談話，這樣的影響就很大。



湯紹成指出，在美中對峙下美國打台灣牌箝制大陸，而「台灣牌」最好用的人選就是蔡英文。湯進一步解釋，民進黨初選時，前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas H. Paal）就曾說“民調高不懂兩岸關係有什麼用”，這就是在講前“行政院長”賴清德，顯現美方非常堅決支持蔡英文。



湯紹成提出對比，美國對台的立場就是支持台灣反對“台獨”，陳水扁就與美國對著幹，2004、2008年搞公投，使得美國對外表明台灣根本不是一個國家。

