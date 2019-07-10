韓國瑜：知道壽命不會很長　能做多少算多

高雄市長韓國瑜接受電視台專訪。（照片：翻攝自TVBS《新聞大白話》節目） 中評社高雄7月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調周，高雄市長韓國瑜10日趁中午休息時間在高雄市政府接受TVBS《新聞大白話》節目專訪錄影，下午5時正式播出。韓國瑜在節目上暢談參選理念，他再次強調民進黨完全執政三年後，沒有政績只好再打“拚主權”口號，台灣人要越來越聰明，若表現不好，鬼扯蛋那就下台吧！韓國瑜也向綠色選民、中間選民喊話，若只投某一政黨，最後只會被吃定了，“世間無巧合，萬事皆因果”，選民應該要覺醒。



持續被黑的韓國瑜也說，民進黨太會選舉，先把對手打殘廢，大家就會討厭你，從各方面人格來抹損，但是為何他一點也不怕？就是因為他知道該做的就會做，第二他知道自己有中心思想及價值觀，第三，因為他知道自己壽命不會很長，既然這樣能做多少算多，因此無所畏懼。



國民黨2020初選民調8日進行到14日，15公布結果。高雄市長韓國瑜10日趁中午休息時間在高雄接受TVBS《新聞大白話》節目專訪錄影，由主持人謝曜州訪問韓的參選理念、時事話題、及初選階段想法，節目下午5時正式播出。



韓國瑜也暢談自己想法，他提到民進黨一直在打著“拚主權”口號，為什麼呢？因為選舉到了沒有政績，只好繼續打出拚主權，不然就沒有牌了。所以政治人物應該紮紮實實從事政治，虛幻、鬼混從政根本就拿不出成績單。韓也舉例，平常孝順爸媽重不重要？選舉到了，才來說孝順，這有什麼意義？



韓國瑜表示，蔡英文執政三年拿不出成績單，到了選舉才會講拚主權，而重點在“然後呢？”這三年帶給台灣人民什麼，三年來一片哀嚎遍野，“拚主權”這三字就像“反清復明”，無限被放大。顧主權當然要顧，但是從政應該讓大家願意來投資，讓各行各業一片興旺。

