體驗直通之旅　香港媒體乘高鐵汕頭采風

香港新聞工作者聯會組織的香港媒體採訪團今天下午由香港乘高鐵前往汕頭采風。(中評社圖片) 香港潮州商會副會長黃書銳先生接受訪問。(中評社記者攝) 香港首班高鐵動車順利抵達汕頭站歡迎儀式、汕頭首班開往香港高鐵動車開出歡送儀式。(中評社記者攝) 香港新聞聯執行主席劉偉忠先生接受訪問。(中評社記者攝) 搭高鐵，遊汕頭。(中評社記者攝) 抵達汕頭站。(中評社記者攝) 中評社香港7月10日電／汕頭直達香港西九龍站動車7月10日正式開通。香港西九龍至汕頭站高鐵頭班車，下午2時14分出發，沿福田站、深圳北站、深圳坪山站、汕尾站、潮陽站、潮汕站，至終點汕頭站，車程約3小時23分鐘。



受汕頭市人民政府新聞辦委託，香港新聞工作者聯會組織的香港媒體採訪團今天下午由香港乘高鐵前往汕頭采風，體驗汕港直通之旅，領略汕頭城市之美。



採訪團傍晚抵達汕頭站，參加並採訪香港首班高鐵動車順利抵達汕頭站歡迎儀式、汕頭首班開往香港高鐵動車開出歡送儀式。在汕期間，採訪團將參觀南濱路、潮汕歷史文化博覽中心，參觀採訪汕頭海灣隧道，參觀採訪汕頭開埠文化陳列館，汕頭市非遺展示館等，還將赴南澳島參觀采風。