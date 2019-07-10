傳初選民調前兩名差距大　韓：沒去探頭探腦

高雄市長韓國瑜接受專訪。（照片：翻攝TVBS《新聞大白話》節目） 中評社高雄7月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調周，高雄市長韓國瑜10日趁中午休息時間在高雄市政府接受TVBS《新聞大白話》節目專訪錄影，下午5時正式播出。對於初選，韓國瑜表示他由天意跟民意來決定，靜觀其變。



被問到如果最後出線，會主動拜訪郭台銘嗎？韓國瑜則說，過幾天就會揭曉答案，各陣營都會有動作，到時候再說。



國民黨2020初選民調8日進行到14日，15公布結果。



由於候選人之一的前台北縣長周錫瑋指出目前初選民調第一名跟第二名差距很大，主持人開場就詢問韓國瑜陣營的了解程度？



韓國瑜則表示，他個人不了解民調，也沒有去探頭探腦，目前市政很忙，就以平常心來面對最後的結果，不去強求，他是佛教徒，就由天意跟民意來決定，靜觀其變。



主持人也詢問韓國瑜三個有關初選問題，分別是假設初選出線後，韓有人脈組成“國政”顧問團？以及出線後對副手的想像是甚麼？另外初選通過後韓會主動拜訪郭台銘嗎？



韓國瑜表示，甚麼叫戰爭，打贏就真的贏了嗎？甚麼叫選舉，選贏就真的贏了，選輸就真的輸了？甚麼叫愛情，只為了洞房花燭夜？甚麼叫治“國”？



韓國瑜說，他現在身邊有很多學者專家和熱心人士，但是要真正做到台灣安全人民有錢，還是要很用心，未來這些幕僚群都很多，但是執政者當事人要判斷，針對台灣困境找到方法，到時候做決策還是自己，不能像寓言故事裡的“父子騎驢”，若被牽著走來走去就很可怕了，因此未來不管誰是“中華民國總統”，一定都要能夠體察民情。



至於副手人選的題目，韓國瑜表示，目前還不到時候。而對最強的對手郭台銘，會不會主動拜訪？韓國瑜表示，過幾天答案就會揭曉，贏的第一名跟不是第一名的人選，到時候大家都會有一些說法跟做法，那時候再來討論。