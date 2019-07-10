馬洩密案更審周五宣判　綠：無罪可能性很低

黃帝穎臉書發文，馬英九所涉洩密案更審本周五宣判，要改判無罪可能性很低。（黃帝穎臉書） 中評社台北7月10日電／馬英九任內涉犯洩密罪，被高等法院判決有罪，經馬上訴“最高法院”發回高院更審，12日本周五將宣判確定。告發此案的前民進黨發言人、律師黃帝穎今日在臉書發文指出，前“檢察總長”黃世銘因與馬共犯洩密，早就被判刑定讞，正常情況來看，馬曾在二審被判洩密有罪，更審並無新調查證據，且黃世銘已定讞，馬要改判無罪可能性很低。



黃帝穎臉書全文如下:



當年我告發馬英九與黃世銘共犯洩密，這個公益案件是為了釐清馬王政爭的法律責任，避免“總統”介入司法個案、鬥爭“國會議長”，破壞權力分立的民主憲政基本原則。



黃世銘早已判刑定讞，馬英九曾被高院判決洩密有罪，經馬上訴“最高法院”發回高院更審，本週五高院更審判決，馬的洩密案即將確定。



正常情況來看，馬曾在二審被判洩密有罪，此次更審並無新調查證據，且共犯黃世銘已判刑定讞，馬要改判無罪的可能性很低。



但會不會又遇到一審那種自行變身“大法官”，恣意解釋“憲法”，全球首創“總統”“院際調解權”可以“阻卻違法”，判馬有洩密犯行卻無罪的那種法官？



因為被吿是馬英九，有時似不能用正常法理判斷。



不過，最終還是希望司法判決正常，讓社會能夠信任。



馬洩漏的是偵查中秘密，包括特偵組監聽王金平與柯建銘的錄音內容，沒理由一般人洩密有罪（包括黃世銘），唯獨馬英九可以無罪？



偵查不公開原則，不應該遇到馬英九就轉彎。檢驗司法公正性，馬案是觀察指標。





