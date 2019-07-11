龐建國預測：韓國瑜領先郭台銘差距不會小

龐建國認為韓國瑜、郭台銘都不會脫黨。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月11日電（記者 洪德諭）國民黨2020初選8日展開民調，預計15日將公布結果。文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國接受中評社訪問分析，社會庶民多於菁英，高雄市長韓國瑜將會以誤差範圍之外打敗鴻海前董事長郭台銘。至於是否會分裂？龐則說，郭主動回歸國民黨，脫黨將無正當性，韓國瑜就算韓粉再鐵，若連郭都打不贏，何況是2020大選，因此兩人都不會脫黨。



龐建國表示，目前各方面的跡象來看，黨內競爭的態勢就是韓國瑜與郭台銘之爭，第二梯隊是前國民黨主席朱立倫，第三梯隊則是前台北縣長周錫瑋與孫文學校校長張亞中，韓與郭比較起來，韓國瑜還是略勝一籌。



龐建國進一步分析，韓國瑜優勢在於擁有一群比較穩定的韓粉，韓粉的支持力量可以說是不理性，但就是熱情且不退；郭台銘主打理性訴求，透過形象廣告或是政策都蠻有創意，獲得知識、中上階層甚至是年輕人的喜歡，不過郭台銘的劣勢在於起步較晚，且首富的形象與韓賣菜郎庶民的形象有落差，一般社會較多為庶民非菁英階層，誰能號召庶民階層誰的勝算高。



龐建國舉例，韓國瑜參與6月1日的凱道大遊行，與國民黨7月7日舉辦的反鐵籠公投凱道大會師活動，對照可看出韓國瑜能號召了一群不是國民黨傳統的支持群眾，除了鐵藍、深藍外，也有過去綠營的支持者，因為韓國瑜翻身的勵志，產生出對未來有更好期待投射的想像，能有效催生不是國民黨傳統的支持者，顯現比郭台銘號召量體更大一些。



龐建國說，從上述的分析，他認為韓國瑜與郭台銘的民調未必會差距很小，因為穩固支持群體有人數上的落差，初步推論韓國瑜可用誤差範圍之外的差距勝出。



由於國民黨初選廝殺激烈，選後韓國瑜或郭台銘若落敗，是否會有脫黨參選的可能，龐建國指出，郭是主動回歸國民黨，國民黨用特殊禮遇把他找回來，有參選資格是國民黨開了先例，全民調也有點是為郭、韓設計，脫黨參選將沒有正當性，因此認為郭不會脫黨參選，相信郭也不會在意花那麼多錢投入選戰，因為這讓他政治聲望提升不少，就算沒勝也不是沒有所獲。



至於韓國瑜，龐建國說，若以韓粉這麼大的支持力道，結果還是郭台銘出線，代表韓粉再鐵也無法選贏，連郭都打不過，還想打贏大選？

