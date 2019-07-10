外交部：農產品貿易是中美需要討論重要問題

中評社北京7月10日電／2019年7月10日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：中美經貿官員昨天進行了通話，中國商務部已經發了簡短的聲明。美方稱這次通話“富有建設性”，中方是否也這樣認為？



答：你剛才已經說了，中國商務部已經就中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話發了消息稿。消息稿指出，雙方就落實兩國元首大阪會晤共識交換了意見。在此我沒有進一步的內容可以向你提供。



問：據報道，美國前外交官坎戴斯·克萊本因有償向中國提供美國情報文件，被判40個月監禁。請問外交部對此有何評論？



答：我不了解你說的情況。



問：白宮國家經濟委員會主任庫德洛說中美剛剛進行的通話是“良好”的，強調中方在談判時保持採購美國農產品十分重要。中方是否會繼續加大採購美國農產品力度？



答：關於你提到中方採購美國農產品的問題，如果我沒有記錯的話，在上周，中國商務部的新聞發言人已就此作出過回應。農產品貿易是中美兩國需要討論的重要問題，需要雙方在平等和相互尊重的基礎上找到解決問題的辦法。



問：英國《金融時報》報道，為重啟兩國經貿磋商，特朗普總統上個月同中國國家主席習近平在大阪會晤時，承諾減少對香港修例風波的批評，中方對此有何回應？



答：你上周問過這個問題吧？（記者：沒有，剛剛看到的新聞。）



我記得上周已經回答過類似問題。關於中美兩國元首大阪會晤的情況，中方已經發了消息稿，你可以去查閱，我沒有進一步補充的內容。



關於涉港問題，我們的態度非常明確：香港是中華人民共和國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。



問：昨天，白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，中美仍然有可能在談判中克服分歧，但是目前談判沒有既定時間表。請問這是否意味著中美雙方目前的分歧仍然較大？中方對談判前景怎麼看？



答：關於中美經貿高級別磋商雙方牽頭人昨天通話的情況，中國商務部已經發了消息，我這裡沒有進一步可以補充的內容。



至於談判具體情況和展望，我建議你去向主管部門詢問。



問：有報道稱，駐港解放軍司令員上個月同美國官員見面時提出，解放軍不會介入香港事務。中方為什麼需要對美國官員作出這樣的承諾？



答：我不了解你提到的這場會面的情況。如果你感興趣，可以向中國國防部詢問。