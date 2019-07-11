唐雲明：2020年大選讓台灣找到自己定位

消防退休人員協會總會長唐雲明。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月11日電（記者 黃文杰）消防退休人員協會總會總會長唐雲明接受中評社訪問表示，中國國民黨2020初選過程，可以看到藍營歷屆大選不曾看到的政策辯論，尤其兩岸立場，他說，不管初選最後誰出線，真的拜託好好加強論述能力，到底我們是美國國民黨？日本國民黨？還是中國國民黨？獲得國民黨提名參選2020，也要好好發揚黨魂精神。



唐雲明，中央警察大學正科43期，新竹交通大學管理科學研究所博士，歷任“消防署”救災救護指揮中心主任、台中縣消防局長、警大消防系主任、銘傅大學犯罪防治系副教授，921大地震期間，擔任第一線救災指揮官，協調軍警民及各國來台搜救隊參與救災，去年六月接下消防退休人員協會總會的總會長職務。



中評社問，國民黨初選結束，會不會擔心分裂？不管誰出線，會期待怎樣的國民黨？



唐雲明分析，國民黨2020初選共有5人，包括鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，他真的慶幸國民黨這次初選有這麼多人來競爭，剛好可以全方位涵蓋不同領域，給所有選民一次看得夠，但是國民黨的黨魂及相關論述能力都要加強。



他說，這次初選，外界都關注經濟選民的需求，事實上，國民黨是否還要繼續堅持三民主義？孫中山的思想？是否還要捍衛“中華民國”？甚至國民黨在台灣，到底是美國國民黨？日本國民黨？還是延續孫中山精神的中國國民黨？並未引起廣泛討論。



唐雲明說，真的要謝謝這次參選，五人當中還有張亞中教授，把該有的論述都大聲說出來。國民黨這次初選，也是一個機會，讓選民清楚瞭解，除了經濟選民看重的經濟發展，台灣未來的定位，應該跳脫藍綠惡鬥、相互恐嚇，讓台灣的年輕人更清楚知道，兩岸未來發展在哪裡。



他也觀察，這次國民黨初選，不管結果怎樣，至少支持韓國瑜的韓粉帶動一股熱愛“中華民國”的情感，造勢場合不論南北，都看到揮舞青天白日旗的熱情，讓好多人意識到，原來我們也是中國人，拜關公，信仰媽祖，祖先也來自大陸，多數人的體驗就是這樣，卻被人操弄到忘記這一段，這次2020年大選，讓台灣找到自己未來定位。