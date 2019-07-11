唐雲明：把吳敦義納入不分區　帶兵打選戰

消防退休人員協會總會長唐雲明。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月11日電（記者 黃文杰）消防退休人員協會總會總會長唐雲明接受中評社訪問表示，中國國民黨2020初選民調下週公布，不管誰代表國民黨參選，“立委”席次也要大幅增加，他贊成國民黨主席吳敦義列為不分區，才能帶兵打仗，重點是不分區名單要有警消代表，他說，民進黨年改議題傷害警消太深，要有自己人在“國會”發聲。



唐雲明，中央警察大學正科43期，新竹交通大學管理科學研究所博士，歷任“消防署”救災救護指揮中心主任、台中縣消防局長、警大消防系主任、銘傅大學犯罪防治系副教授，921大地震期間，擔任第一線救災指揮官，協調軍警民及各國來台搜救隊參與救災，去年接下消防退休人員協會總會的總會長職務。



消防退休人員協會除了警消，還包括義消、婦宣隊等系統，估計全台人數3萬人，退消與退休警察人員協會總會、“全國”軍公教警消退休人員協會總會並稱三大系統，過去軍公教警消，被視為藍營支持者與鐵票區，唐雲明去年六月接退消總會長職務，今年六月會員大會召開，國民黨主席吳敦義、前“立法院長”王金平都親自到場祝賀。



值得關注的是，唐雲明當天頒發顧問聘書予台灣競爭力論壇執行長謝明輝(刑警出身)，還推薦謝明輝代表該會爭取2020國民黨不分區提名。



王金平是“全國”義消總會長，跟“打火兄弟”關係密切，7月9日在桃園舉辦金平之友會成立，唐雲明也受邀出席，中評社請他分析國民黨初選以及初選後的整合。



首先，國民黨初選五人競爭，唐雲明認為，還是以高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘比較有贏面，韓陸官畢業，跟退伍軍人關係密切，郭台銘是警察子弟，基本都獲得軍公教警消的認同，但是初選民調進行中，這陣子同情韓的人數不少，郭不簽署初選公約，協會裡面有人質疑與不諒解，但是不管誰最後出線，絕對會挺到底。



唐雲明說，警消人數少，凝聚力夠，步調一致，看不到因為支持對象不同而分裂，倒是沒在初選名單的王金平，警消建議還是“韓王配”、“郭王配”，獨立參選機率不高。



對於2018地方選舉結果，唐雲明告訴中評社，讓基層警消振奮，理由是看到侯友宜當選六都之一的新北市長，加上台中市副市長楊子敬曾任台南市警察局局長，警察出身。

