日本國內人口減少43萬　下滑幅度創新高

中評社香港7月10日電／日本總務省10日發佈的基於“居民基本登記冊”的人口動態調查結果顯示，截至今年1月1日，國內的日本人為124,776,364人，較上年減少433,239人，已連續10年減少，下滑幅度創歷史新高。去年一年出生人數為歷史最低，產生很大影響。按都道府縣來看，人口增加的僅有東京圈（包括埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣）和沖繩縣。外國人增加了169,543人，達2,667,199人。



共同社消息，在人口減少的形勢下，居住地呈偏向東京圈的構造，有必要推行少子化對策和單極集中問題的改善。名古屋圈（包括岐阜縣、愛知縣、三重縣）和關西圈（包括京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣）下跌較大，三大城市圈的日本人總數首次出現負增長，跌至6,452,799人。



2018年出生的日本人為92.1萬人，連續3年低於100萬人。死亡人數連續6年增加，達1,363,564人。65歲以上人口占比增長0.4個百分點，達28.06%，15至64歲的主要勞動人口減少0.28個百分點，為59.49%，老齡化在加速。



人口減少的42個道府縣中，減少最多的是北海道，為39,461人。兵庫縣、新潟縣次之。減少率最高為秋田縣的1.48%，其次是青森縣、岩手縣。東京圈受人口流入影響較大，增加80,797人。增長2564人的沖繩是全國唯一一個出生數大於死亡數的地方。



外國人在所有都道府縣都有所增加。製造業和服務業人手嚴重不足，企業依賴外國人才等是主要原因。人口增長數較多的為城市地區，東京以30,181人居首。愛知縣和神奈川縣次之。



包含外國人在內的總人口減少了263,696人，為127,443,563人。