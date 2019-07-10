郭董抓狂！國民黨再不醒等著民進黨姦殺

郭台銘10日火力全開批國民黨。(中評社 資料照) 中評社台北7月10日電／中國國民黨2020初選民調8至14日進行，15日揭曉，最近民調都是高雄市長韓國瑜領先。前鴻海董事長郭台銘10日火力全開怒轟國民黨中央，“國民黨醒醒吧。中央委員們醒醒吧，你們命運還剩多久？再繼續搞下去，就等著民進黨把你們姦殺到沒有了。”



郭台銘10日上午走訪基隆，被問及民調落後情況，怒火中燒，火力全開批評，在家接電話的方式是有問題的，國民黨從一開始就不接納他提議做手機民調，受訪者只能完全在家裡面，一個禮拜不出門然後接電話，但他的選民不管做生意或上班，大部分都是都有事情要外出的。



郭台銘強調，他要給國民黨忠實支持者喊話，（民調）還有5天，今天你們要冷靜思考，誰來帶領“中華民國”？讓台灣有機會翻轉未來、誰最能肅清貪腐，讓沒有黑金勾結、誰最能代中小企業打世界盃，都是他，選擇比努力更重要，今天2300同胞要要珍惜選擇，他不希望“義和團”的事情再發生，如果國民黨不能三贏，正好中了蔡英文的“養套殺”。



郭強調，不管是哪個粉，只有國民黨三贏，高雄贏、“立委”席次過半贏、“中華民國總統”才能贏。



郭台銘也向黨中央喊話稱，大家都對國民黨抱著期待、改革心情，但不曉得國民黨中常會，還有沒有敢向高雄副議長陸淑美（公開挺郭）一樣，開“武昌起義”的第一槍，“國民黨醒醒吧，中央委員們醒醒吧，你們命運還剩多久？再繼續搞下去，就等著民進黨把你們姦殺到沒有了。”



郭台銘還痛批，“我們（國民黨支持者）怎麼歸隊？孫中山締造的100多年國民黨的歷史，今天國民黨會殲滅，國民黨的中央委員們、國民黨中常會在幹什麼？”、“國民黨如果不改造、中央委員要把國民黨搞垮，你們就是國民黨的罪人。”



郭台銘說，他不為名、不為利，只為了感恩出來，但參選3個月來，國民黨真的是太多需要改革，為什麼年輕人不願進入國民黨？應該要怎麼讓國民黨重振雄威？只有這次靠三贏，“希望中常會討論一些有建設性、有勝選性的策略和方法，否則坐以待斃算了。”

