蔡英文今啟程首站紐約過境　中評社隨行報道

蔡英文今天將啟程出訪加勒比海地區4個“邦交國”。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天中午將啟程出訪加勒比海地區4個“邦交國”進行“自由民主永續之旅”，訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞，往返將在美國紐約、丹佛過境2晚。蔡也將在“邦交國”聖文森、聖露西亞國會發表演說。



蔡英文11日至22日進行“自由民主永續之旅”，中評社將全程隨行採訪報道。



蔡英文今天中午12點15分搭乘華航A350－900班機從桃園啟程，第一站先過境紐約停留2天，預定在美東時間11日下午3點抵達紐約，一直待到13日上午11點45分，專機才再度啟程前往此行出訪的第一個“邦交國”海地。



蔡預定19日回程過境丹佛，在當地時間下午2點45分抵達，蔡英文也將在丹佛與隨團媒體茶敘，這是蔡首度在美國與隨團舉行記者會。



蔡英文此行重頭戲就是過境美國的規格大幅提升，有媒體報道蔡可能到紐約哥倫比亞大學演講，美方更會全程公開。但此消息傳出，府方表示“總統”過境美國，向來秉持安全、尊嚴、舒適及便利四原則進行，此次也感謝美方提供的相關協助。“相關的報道並非正確訊息”，關於訪問行程及過境地點等細節，都正積極安排中，基於台美之間的互信，將適時適度進行必要說明，並請以訪團正式發佈之行程為準。



蔡英文10晚間也在臉書預告，她將展開為期12天的 “自由民主永續之旅”，前往加勒比海的“友邦”海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞，並過境美國。她會隨時在社群上跟大家報告出訪的進度，請大家鎖定並幫忙轉發，我們一起用行動為台灣拚外交，讓世界看見台灣。



蔡英文此次出訪“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“友邦”，並將過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



蔡英文首站訪問海地，將與海地總統摩伊士共同參觀海地台灣商品展並舉行開幕典禮，雙方“元首”雙邊會議後，參加海地國宴，在海地不過夜。國宴後隨即啟程訪問聖克里斯多福及尼維斯，參觀海岸景觀公園動土典禮、渡輪船難紀念碑獻花。



蔡英文將見證“外交部長”吳釗燮與克國副總理兼教育部長李察斯簽署雙方技職教育及職業訓練合作協定等。



在聖克里斯多福及尼維斯訪問4天3夜期間，蔡英文將出席海岸景觀公園動土典禮，並參訪博物館、被列為世界文化遺產的布林史東堡壘國家公園等地，也將分別會晤該國總理哈里斯及總督席頓，並接受席頓贈勳。



蔡英文此行第三站訪問聖文森，預計停留2天1夜，將會晤該國總理龔薩福，見證雙方簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談，並在國會發表演說，之後轉往聖露西亞。



蔡英文訪問聖露西亞期間，蔡將會晤總理查士納、總督史納克，也將到國會發表演說，並視察香蕉出口集貨中心作業、出席聖露西亞政府廣域網路計劃第二期啟動典禮及國士壘人力資源發展中心落成典禮，且與台灣在當地的技術團團員眷座談。



結束4“友邦”的訪問後，蔡英文將於台北時間20日下午抵達美國過境丹佛，並計劃在21日上午與隨行媒體茶敘。在丹佛停留2晚後，預計台北時間22日午後返抵台灣，結束長達12天的出訪行程。