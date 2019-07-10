國務院常務會議確定進一步穩外貿措施

中評社北京7月10日電／國務院總理李克強7月10日主持召開國務院常務會議，確定進一步穩外貿措施，以擴大開放助力穩增長穩就業；要求切實做好降低社保費率工作，決定全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金；部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。



新華社消息，會議指出，按照黨中央、國務院關於“六穩”工作部署，落實穩外貿的要求，關鍵是要進一步擴大對外開放，更加注重以市場化改革和運用經濟手段增強企業內生動力。會議確定了進一步穩外貿的措施。一是完善財稅政策。研究繼續降低進口關稅總水平，完善出口退稅政策，加快退稅進度。二是強化金融支持。更好發揮出口信用保險作用，推動擴大覆蓋面、合理降低保費，研究提出符合企業需要的專項險種。引導金融機構加大對中小企業外貿融資支持。創造條件提高人民幣結算便利度。三是加快發展跨境電商、加工貿易保稅維修等新業態，培育進口貿易示範區。四是提升貿易便利化水平。在簡化進出口環節監管證件、壓縮通關時間、降低口岸收費上取得更大突破。會議要求，要根據形勢變化和企業關切，加強政策儲備並適時推出，促進外貿穩中提質。



會議指出，降低社保費率是減輕企業負擔、激發市場主體活力的重要舉措。目前我國各項社保基金運行總體平穩，能夠確保按時足額支付。上半年降低社保費率政策成效顯現，企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險繳費減少超過1280億元。下一步，要圍繞必須確保社保費率降低、必須確保基本養老金按時足額發放的要求，深入企業了解政策落實情況，及時研究解決新問題，確保政策落地，不打折扣。穩定繳費方式，在落實職工基本養老保險單位繳費比例不高於16%的前提下，對個別省份存在的省內費率、繳費基數標準不統一等問題，今年原則上不作政策調整。各地要切實擔起基本養老金發放主體責任，確保一戶不落。對省級統籌要穩妥推進。



為增強社保基金可持續性，進一步夯實養老社會保障制度基礎，會議決定，今年全面推開將中央和地方國有及國有控股大中型企業和金融機構的10%國有股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依照規定享有收益權等權利。



會議指出，2018年度中央預算執行和其他財政收支審計結果已於近期公布。一要切實抓好整改。對審計查出問題，各地各部門要對號入座，按時按規定整改到位。整改結果於10月底前向國務院報告，並在向全國人大常委會報告後公開。二要強化預算公開透明和剛性約束，從體制機制入手規範預算執行，全面加強績效管理，堅決杜絕任性花錢。三要按照積極財政政策導向，在堅持政府過緊日子的同時，努力保障發展和民生急需，尤其要確保減稅降費等措施落實到位。



會議還研究了其他事項。