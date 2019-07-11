中評關注：韓國瑜直播向毒品宣戰　一魚多吃

高雄市長韓國瑜10日傍晚開直播向毒品宣戰。（照片：取自韓國瑜直播） 中評社高雄7月11日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜10日傍晚透過網路直播向毒品宣戰，正值學校暑假與黨內2020初選民調之際，韓設定議題，展現“反毒”普世價值也“鞏固初選民調”，創造一魚多吃之效。



國民黨2020初選民調從本月8日至14日截止，預計15日上午於黨中央宣布，相較民進黨初選速戰速決，國民黨長達7天，讓外界感受到山雨欲來風滿樓的氛圍。尤其最近郭台銘在“切割楊秋興事件”、“飆罵黨中央”、“不滿綠營灌票給韓”等的過激回應，都讓藍營民調隱藏突變空間。



尤其觀察這幾日輿論風向，愈來愈多人預測郭台銘將大幅度輸掉初選，非初選的民調數字也陸續出爐，讓郭從不服氣到乾脆不回應。



此外，韓粉號召15日北上黨中央聽民調結束，都讓郭韓陣營醞釀一股劍拔弩張氛圍。藍軍初選民調搞了7天，卻可能造成“長痛大過短痛”現象，不論未來誰出線，都不利整合氛圍。



相較於郭台銘趴趴走造勢，韓國瑜身為高雄市長，善用此一舞台，留守高雄受訪、直播、記者會等，拋出牛肉，或回應時事。傳出韓民調領先不少，從他的低調，要求支持者冷靜，勸大家不要北上黨中央聽民調結果，可以看出端倪



韓國瑜昨天挑了反毒議題，他重視毒品問題並非一朝一系，今開直播大談毒品防制，線上尖峰收看也超過1．3萬人次，達到了反毒宣傳的好績效。反毒是社會上的普世價值，也是政治人物容易得分的元素，但過去很多政治人物並不把反毒放在心上，韓把反毒放在心上，順理成章贏得家長與教師掌聲，對此時初選之際，當然有加分效果。

