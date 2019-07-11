中評關注：初選殺成一片　吳敦義默默攻延任

吳敦義在為自己的下一步布局。（中評社資料照） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選白熱化，黨主席吳敦義則在默默佈局中，在挺吳黨代表主導下，黨擬推動刪除黨章“總統”為當然黨主席”條款，名義上是讓黨運作正常化，實際上是為吳在大選後的下一步鋪路。



依目前局勢來看，如果是由韓國瑜或郭台銘代表國民黨贏得大選，兩人對於黨務都不孰悉，由吳繼續擔任黨主席，協助新任領導人建立執政體制，以黨政合作取代黨政合一，對吳來說，是最好的下一步。



據了解，國民黨10日召開第2次黨章研修小組會議，會議中除了處理刪除黨章“總統”為當然黨主席”條款確認外，也有將“黨籍縣市長”以新增5席指定中常委方式納入中常會，經確認後，最快下周三的中常會就可通過，再轉送7月28日全代會最後議決。



在此次黨章修正後，將在原39席中常委外，再擴增任命黨籍縣市長為5席指定中常委席次，由黨主席任命產生，將指定較熱衷或距台北較近的縣市長擔任中常委，降低出席率問題，修正後中常委席次將增加為44席。



這兩個黨章修正案，很明顯都是對現任黨主席吳敦義有利，一個是幫吳解決了國民黨2020如果勝選後的去留問題，另一個是擴大了主席的權力，讓主席能更掌握中常委的席次分布，對於未來推動任何提案都有幫助。



吳敦義2017在國民黨低迷狀況下出馬競選黨主席，以第一輪獲得過半票數贏得主席選舉，外界多認為吳就是為了2020大選而來。無奈吳在帶領國民黨2018九合一選舉奪得大勝後，各項民調仍呈現低迷狀態，讓吳只能黯然選擇退出2020黨內提名的角逐。



擅長謀略的吳敦義，對下一步當然不會沒有打算，黨章修正後，吳的主席任期可以到2021年，如果國民黨2020勝選，吳將會是執政黨主席，角色自然仍有一定份量，而如果2020國民黨無法重返執政，但在“立委”席次上有取得過半或接近過半，那吳也是最大在野黨主席，這算盤怎麼打，對吳都不會太差。