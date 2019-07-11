中評觀察：蔡英文過境美國挑動兩岸敏感神經

蔡英文過境紐約會到哥倫比亞大學演講？(中評社 資料照) 中評社台北7月11日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天啟程出訪加勒比海“邦交國”，重頭戲及外界關注焦點都是，蔡過境美國的行程與規格。傳出蔡可能到紐約哥倫比亞大學演講，且美方大開綠燈，將全程公開，如果這個行程確定，蔡此行到美國已不算是過境，等同是訪問規格。李登輝1995年到母校康乃爾大學演講，引發1996年大選的飛彈危機。蔡英文此趟過境美國，規格提升的界線，挑動兩岸關係敏感神經。



蔡英文上任後第7度出訪，命名為“自由民主永續之旅”。雖然主要是出訪加勒比海“邦交國”家海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞。但外界卻都聚焦在美國行程，尤其與隨團媒體茶敘，過去都在“邦交國”舉行，這次卻在美國舉行，已經是美方對蔡過境的規格的大突破。



府方對於傳出蔡英文會在哥倫比亞大學公開演講的消息，回應說法是“總統”過境美國，向來秉持安全、尊嚴、舒適及便利四原則進行，此次也感謝美方提供的相關協助”。接著才說“相關的報道並非正確訊息”，關於訪問行程及過境地點等細節，都正積極安排中，基於台美之間的互信，將適時適度進行必要說明，並請以訪團正式發佈之行程為準。



但正式發布的訪團行程只有“邦交國”的部分，並未提到美國行程，蔡過境紐約、丹佛行程到目前為止都還是未公開。



府方只說這個報道並非正確訊息，但不是直接否認哥大演說，這有兩個可能性，一個是此行程還在安排中，目前不方便多說；另外一個可能則是演說並未公開。



美方若真的安排蔡在哥倫比亞大學演說，就是在挑戰中國大陸底線，過去李登輝“總統”大選前，在康乃爾大學公開演說，這次蔡若公開在校園演說，勢必引發兩岸關係緊張，但在中美貿易談判，好不容易有轉緩之際，美政府會如此安排嗎？



加上美國在蔡英文出訪前又通過22億美元軍售案，美方刻意幫蔡，此舉可能也會引發中國大陸不滿。蔡英文此次美國行程，一舉一動都挑動美中台敏感神經。