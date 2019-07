中評社香港7月10日電/在遭到外洩的機密電文中大罵美國總統特朗普(Donald Trump)無能,因而引發軒然大波的英國駐美大使達羅克(Kim Darroch)今天(10日)表示,他已經請辭。



衛星新聞消息,達羅克在請辭的信函中指出,“目前的情勢讓我不可能執行我想要扮演的角色”,“我相信,在目前的情勢下,負責任的做法是任命新大使。”



達羅克在遭到外洩的電文和簡報便箋中,指稱特朗普領導的政府“無能(incompetent)”、“笨拙(inept)”;並說特朗普的總統任期可能“一敗塗地”(crash and burn)、“狼狽落幕”(end in disgrace)。



特朗普對這項消息相當感冒,接連反擊,除了在8日宣布要中斷與達羅克的接觸之外,9日又在推特上大罵達羅克是“很笨的傢伙(a very stupid guy)”。



特朗普又說:“我並不認識這位大使,但已被告知他是個自以為是的蠢蛋(pompous fool)。”



特朗普表示,“英國強塞給美國的這位滑稽大使,並不是令我們感到高興的人,而是個很笨的傢伙。”



在英國政府急著為這件事止血之下,達羅克今天表示,他已經請辭。