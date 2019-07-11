中評關注：韓國瑜拚初選理性加感性　張力強

“韓國瑜的政治心法”短片用側拍方式來記錄韓近期心路歷程。（照片：網路） 中評社高雄7月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調進行的關鍵期，呼聲最高的高雄市長韓國瑜雖被市政綁住，插翅難飛，還得突破上班日不碰選舉的承諾。不過韓透過巧妙運用每天撥出一集電視專訪，以及開個人直播談市政，更趁勢推播側拍感性短片，宣傳張力不亞於其他候選人，一連串看起來，有如早已計劃好的劇本安排。



韓國瑜曾經說過周一到周五上班拚市政，周六周日才拚選舉，國民黨2020初選民調8日到14日，前面五天都是上班日，韓國瑜市政之外，受訪時對於初選話題也十分低調，沒在螢光幕前大作文章，但連續幾天下來，空戰卻十分精彩。



韓國瑜7日邀請國民黨“立委”許淑華開直播進行一場民調回答教學後，8日、9日分別播出他上中天新聞台的《新聞深喉嚨》上下集專訪，10日中午休息時間又接受TVBS《新聞大白話》節目專訪錄影並於傍晚播出，顯示事前已有計劃性。



不像其他候選人是專職參選，韓國瑜還得努力忙市政，平日被綁在高雄市，但民調最高的他，選擇以逸待勞的方式，只用完整專訪來闡述個人想法，擅長媒體的韓，肯定孰悉媒體操作模式，關鍵一周保持低調，選擇穩紮穩打作戰。



韓國瑜透過先前全台各地五場造勢，已經將屬於韓流的鋼鐵韓粉牢牢圈起，也是一群會守在電話機前接電話的年齡族群，加上韓粉圈仔細教學如何回答民調，韓也直播教學，關鍵周主打“守著電話就會贏”的概念，簡單又明朗。



而直播也是韓國瑜最大的武器，韓國瑜第三天主動開直播談毒品防制，不僅充分展現勤於市政，又暢談“國家”政策，利用網路無邊際優勢跟粉絲見面互動，省去陸戰限制，把自己經營的社群媒體適時發揮功能，一舉數得。



此外，韓國瑜10日也趁勢推播日前由TVBS所拍攝的13分50秒《“總統”選擇題》韓國瑜的政治心法這部短片，側拍記錄近期韓國瑜市政幕後畫面，以及這段時間韓國瑜夫妻心路歷程，訴諸感性，容易打動觀眾，都經過巧妙安排。