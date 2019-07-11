政治版驚世夫妻？蘇嘉全洪恆珠為選舉槓上

傳出蘇嘉全不續任不分區“立委”是為爭取擔任蔡英文副手。(中評社 資料照) 中評社台北7月11日電／民進黨籍“立法院長”蘇嘉全妻洪恆珠揚言要以無黨籍身份參選屏東第一選區“立委”，挑戰已獲民進黨提名，尋求連任的現任“立委”鍾佳濱。蘇嘉全10日公開向妻子喊話，希望打消念頭，並表態不續任不分區“立委”。洪恆珠表示，對蘇嘉全不續任不分區很震憾。



對此，民進黨主席卓榮泰10日中常會受訪表示，相信蘇嘉全會好好了解、處理。



中央社報導，民進黨“立委”鍾佳濱表示，洪恆珠在接受媒體訪問時表達是以無黨籍身分參選，既然對方是無黨籍人士，身為民進黨正式提名的“立委”候選人，他無置喙餘地且需予以尊重，畢竟這並非民進黨的“家務事”。



鍾佳濱也說，洪恆珠強調她的先生、“立法院長”蘇嘉全有不同意見，而她又刻意挑在蘇嘉全“出國”期間作此宣布，那麼有可能就是家庭內部的溝通問題，屬於他們的“家內事”。



洪恆珠表示，蘇嘉全“出國”前有詢問他“如果自己以無黨籍參選第一選區“立委”的意見，蘇嘉全可能認為她跑行程只是詢問各方意見，不會真的參選。



她說，蘇嘉全並沒有告知“不再續任不分區“立委”的事，所以聽到消息很震憾，會與蘇嘉全溝通，看是不是為了她的事而有這個決定，“要問一下他的人生規畫是什麼”。



洪恆珠表示，還沒有完全確定是不是要參選，要跟蘇嘉全再溝通。



目前是屏東農業生物科技園區副主任的洪恆珠表示，自己2年前因感染超級細菌，從鬼門關搶救回來，上天讓她遇到很多貴人，看到反送中事件，又看到鐵路警察李承翰被刺死事件，覺得想為“國家”和人民做點事。



民進黨齡20多年的洪恆珠表示，她為丈夫及民進黨已經輔選35年，在陳水扁競選“總統”時，在屏東成立水噹噹婦女協會，響應婦女人數多達3000人。她有熱忱，脫黨參選沒有對不起民進黨；她挺台灣、也挺民進黨，如果以無黨籍參選，未來當選也會支持民進黨的法案。



洪恆珠認為，自己以無黨籍參選，不會影響民進黨提名的參選人鍾佳濱的票，她表示，鍾佳濱的支持者不會投給她，相信自己可以爭取到中間偏綠選票。



