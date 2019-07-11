中評現場：王金平、朱立倫合體直播挺逗笑

王金平邀朱立倫一起上直播玩遊戲。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月11日電（記者 倪鴻祥）未參與中國國民黨2020初選的前“立法院長”、 不分區“立委”王金平10日晚上與爭取黨內提名的前主席朱立倫進行網路直播，節目號稱不談政治，卻充滿政治諷刺的趣味，當兩人玩“對錯跳跳樂”，被問到“以下哪一位是國民黨初選參選人”時，王朱聽到蔡英文都跳到“o”的一邊；王金平說“讓她（蔡英文）進來不是很好嗎？”



工作人員後來問“以下哪一種動物是水生動物”時，朱立倫聽到“韓國瑜”就先往“o”的一邊移動，後來又趕緊跳回“x”，他推說是在想是哪一種魚，現場哄堂大笑。



王金平以“台灣金團結Taiwan Assemble”為直播節目名稱，陸續邀請藍營政治人物及5位初選參選人參加，其中，前台北縣長周錫瑋，高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘都已上過節目，10日晚上在王金平的“立委”辦公室直播，邀請朱立倫上節目並一起剪綵；至於孫文學校總校長張亞中安排12日參加直播。



王金平送一隻“粉紅豬”給朱立倫，象徵“可愛、吉祥、勇腳有力”，希望朱立倫將來能為台灣多做一些事；朱立倫稱是“金豬報喜”並回贈台南特產。



直播現場備有鹽酥雞等宵夜、包種綠茶等飲料，讓王金平與朱立倫邊吃宵夜面話家常，十分自然，還用手一起比出大愛心展現默契；兩人從朱立倫赴台南跑行程談起，雖然不談政治，但提到台南觀光的重要性時，仍然比較馬政府與蔡政府的觀光收入。



朱立倫說，3年前年度觀光收入約4100億、現在變3100億，減少1千億，民眾感受最深，王金平回應，去南部也聽到很多人“哀哀叫！”



節目安排兩人一起玩遊戲，首先是“比手劃腳”，王金平與朱立倫都“身手了得”，各自讓幕僚猜對4個題目；接著玩“對錯跳跳樂”，不過兩人一遇到“政治人物”就出錯。



題目問“以下哪一位是國民黨初選參選人？”當答案出現“蔡英文”時，王金平、朱立倫都跳到“o”的一邊，現場人員捧腹大笑。王金平說“讓她（蔡英文）進來不是很好嗎？”朱立倫打圓場說“搞不清楚蔡英文是哪一黨的。”



接著答案出現“吳敦義”，王金平直接跳到“o”的一邊，現場又是哄堂大笑，朱立倫直說“院長有特別意議”。



工作人員又問“以下哪一種動物是水生動物”，朱立倫聽到“韓國瑜”先往“o”的一邊移動，後來又趕緊跳回“x”，他推說是在想是哪一種魚！後來答案出現“宋楚瑜”，王金平、朱立倫很有默契的往“x”的一邊跳，才沒造成笑話。

