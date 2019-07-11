李建榮：人民是該害怕蔡英文

李建榮。(中評社) 中評社台北7月11日電／中國國民黨初選民調展開，拋出民進黨最怕哪位出線話題，蔡英文回話接嘴說“是他們比較怕我吧！”資深媒體人、前圓山飯店董事長李建榮表示，以蔡英文最近布局參選，推出建立所謂“民主防護網”的“國安五法”修法，任命獨派的陳儀深出任“國史館”館長，前民進黨籍雲林縣長李進勇出任“中選會主委”，《公投法》修法倒退成鐵籠公投，並毫不顧忌以“台灣“總統”稱號取代“中華民國總統”稱謂，這樣一路搞下去，台灣人民是該害怕蔡英文究竟要把台灣帶往何處去！



李建榮在中時電子報發表文章如下：



蔡英文最近以“台灣總統”名義具名，發賀函給綠營宜蘭市長所推動的該市與美國馬里蘭州洛克維爾市締結姊妹市，這是蔡英文繼2016年訪問巴拿馬時第2次正式用“台灣總統”稱謂，“中華民國”的英文正式縮寫R.O.C反成括號、變成附帶。“總統府”對此爭議輕輕帶過，推說是宜蘭市政府所準備，要外界不要過度政治解讀。但所謂名不正則言不順，堂堂正正的“中華民國總統”上任，在“總統府”對著“中華民國憲法”宣誓就職，但不以“中華民國”為榮；若要擔任“台灣國總統”，就應推動廢憲制憲，否則以“台灣“總統”自居，把ROC當附屬，這就是對“中華民國”進行偷梁換柱。



近期“中央政府”的五院已經風雲變色，“行政院”以落選新北市長的蘇貞昌取代賴清德，以輔選勝選為第一要務；“監察委員”補提名以陳師孟等為首，讓其等以鮮明意識形態在“監察院”進行政治鬥爭，戰場並已延伸到公務員懲戒委員會，繼續惡鬥台大校長管中閔；“司法院”則補提名讓綠營法界人士過半掌握大法官會議；“立法院”更持續像坦克車般鴨霸通過一系列獨裁、反民主、反自由的法案；對付“考試院”則意欲大幅刪減“考試委員”人數讓其虛級化，毀棄孫中山建國創立的“五權憲法”制度。



最近“中選會”因去年選務漏洞百出，選舉爭議不斷，投票時讓選民有史以來大排長龍苦等，雖已遭“監察院”糾正，但蔡政府卻不思深刻檢討，反而修正《公投法》，層層設限，且毫不尊重去年的各項人民公投的最新民意，仍然按民進黨意志我行我素，甚至打破無黨籍人士出任“中選會主委”的慣例，讓曾任民進黨副祕書長的李進勇出任。另一獨立機關NCC更是逼退公正行事的主委，主委懸缺至今。民進黨政府黑手伸進獨立機關，“中選會”與通訊傳播委員會（NCC）的獨立性還可以被期待嗎？



最近民進黨政府又準備在“立法院”下會期通過針對“中共代理人”的懲處立法，在在壓縮兩岸正常交流，讓兩岸交往蒙上陰影，讓參與交流者心生恐懼。民進黨為長期執政打算，完全撕毀過去創黨揭櫫的爭取百分之百言論自由，把廢除《刑法》一百條的立法精神拋諸腦後，只以“國家安全”為託辭，就要製造內部敵人，分化敵我，造成社會重陷恐慌。蔡英文最近的一切施政，人民是該害怕。要擊敗害怕，唯一的一條路就是再次政黨輪替。



