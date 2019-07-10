中常委質疑民調資料外流　國民黨：絕無可能

歐陽龍表示，民調資料結果只有15日當天才會知道。（中評社資料照） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨從8日起進行為期7天的2020初選民調作業，中常委江碩平10日在中常會上拿出一份監聽紀錄，質疑民調資料外流，擔心造成初選民調不公。國民黨發言人歐陽龍對此回應表示，絕不可能有民調外流情事，因為民調結果每天都彌封，直到15日早上才會統一結算，所以目前沒有人會知道結果。



有媒體報道，中常委江碩平在10日的中常會上，拿出一份“0708監聽報告表”，質疑民調資料外流。該份報表內容正確與否不得而知，但內容可能是8日當天某陣營觀察員在5家民調公司電訪現場監聽情況記錄，雖有5位參選人的互比、對比的支持電話通數，但數量有限，與當天5家民調公司總計2250份有效樣本數天差地遠，根本不等於“民調資料”。



國民黨發言人歐陽龍對此回應表示，民調資料外流根本是無稽之談，每一天民調的結果都經過彌封，連民調公司的老闆都不知道結果，民調結果一定是等到15日當場開封才透過程式跑出最後結果。



至於這份資料為何流出？歐陽龍說，資料怎麼流出並無法得知，也未必是參選人陣營流出，而江碩平在中常會中也並未說明資料來源。歐陽龍強調，國民黨這次是以非常嚴謹的態度在執行初選民調，相信最後的結果一定能讓各方信服。