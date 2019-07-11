美林肯高中學生盼中國大熊貓早日落戶華州

國家主席習近平參觀美國塔科馬市林肯中學。這是習近平夫婦走進教室，同師生們交流。新華社記者劉衛兵攝。 中評社香港7月11日電/台灣領導人蔡英文七月中旬過境美國，曾經接待過中國國家主席習近平的美國華盛頓州林肯高中日前就中美關係等問題在校內開展了一次民意調查。調查結果顯示，92.9％的受訪學生表示“喜歡中國”，98.6％的受訪學生表示熱盼中國國寶大熊貓早日落戶華盛頓州塔科馬市。可見，在美國青少年心中，可愛的熊貓比中美貿易摩擦及美國打“台灣牌”顯得更為重要。



林肯高中校長歐文（Patrick Erwin）曾多次來華訪問。他介紹說：“2015年，習近平主席訪問了我所在的華盛頓州塔科馬市林肯高中，並邀請100位學生作為他的客人訪問中國。2016年，我們實現了中國行，還專程到訪了成都大熊貓基地。我簡直難以形容我的學生們是有多麼享受那次在中國的經歷！”



歐文校長上半年在林肯中學70名即將畢業的高中生中做了一次民意調查。歐文校長表示：”學生們的反應引起了我的興趣，我發現學生們不僅喜歡中國，希望再次到中國訪問，幾乎100％的受訪者都盼望熊貓能到塔科馬當地的動物園（Point Defiance Zoo）安家落戶。”



70名即將升入大學的林肯高中學生民調結果如下:



一、當問及他們是否喜歡中國時，70名學生中有65人回答“是”，占92.9％（5人未回答該問題）；



二、當問及他們是否願意到中國學習時，70名學生中有56人回答“願意”，占80％；



三、當問及他們是否喜歡熊貓時，70名學生中有69人回答“喜歡”，占98.6％（1人未回答該問題）；



四、當問及他們是否樂於在塔科馬市動物園見到熊貓時，70名學生中的69人回答“是”，占98.6％（1人未回答該問題）。



歐文校長在致“華盛頓州熊貓基金會”的公開信件中指出：”我分享這些民調結果是因為正是這些孩子們激勵著我們加倍努力，爭取早日讓熊貓落戶華盛頓州塔克馬市。孩子們的表態也反映出美中青少年交流的重要積極意義。這將有助於改善美中兩國政治關係，增進雙方文化交流。”



“華盛頓州熊貓基金會”在受訪時表示，在美國青少年進行中進行民意調查，目的在於瞭解美國青少年對當前中美關係的基本看法，為今後中美關係的持續穩定發展找到新路。民調結果充分說明，即便中美發生貿易摩擦，即便美國打“台灣牌”的頻度越來越高，台灣領導人蔡英文即將過境美國，也並未改變林肯高中學生們對中國的好感，未來中美青少年交流將是中美關係保持協調、合作、穩定的重要助推力量。



(來源：紐約華人頭條)

