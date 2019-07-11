民進黨釋善意　時力3席區域“立委”安了

黃國昌。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月11日電（記者 洪德諭）民進黨預計7月底完成區域“立委”徵召，外界高度關注民進黨與時代力量的競合，民進黨主席卓榮泰昨日表態，會尊重現任的“立委”。時代力量“立委”黃國昌表示，對於卓的發言，由時力黨主席邱顯智與決策委員討論後再跟大家說明會比較好。至於自己選區，民進黨新北市議員沈發惠已表態不選，黃則說，尊重，對他來說最重要的是把自己的事情做好。



時代力量目前共有5席“立委”，其中2席不分區，3席區域分別是新北市第12選區黃國昌、台北市第5選區林昶佐、台中市第3選區洪慈庸，卓榮泰昨天的說法暗示將禮讓這3席現任“立委”，大小綠再度合作。



黃國昌的選區在新北市“立委”第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），民進黨新北市議員沈發惠表態不選後，黃國昌將與國民黨提名的前台北市副市長李永萍對決，也是苦戰。



對此，黃國昌在11日舉行的“ 別讓業者濫用定型化契約，給父母們安心的保障”公聽會受訪時表示，不同政黨主席、政治人物公開的發言他都尊重，後續將由邱顯智與決策委員做討論，再公開跟大家說明會比較好。



至於未來的動向，黃國昌說，他思考比較大的問題，是台灣要朝什麼方向前進，在台灣前進的過程中他能做什麼是思考的重點，他預計將會在20日舉辦公開演講，分享台灣下一步應該是什麼。