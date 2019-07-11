時力祭黨紀禁挺柯？柯文哲：官方證實才算

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）針對外傳時代力量打算以黨紀約束黨公職不能挺柯選2020，無黨籍台北市長柯文哲11日受訪時表示，私底下講話是一回事，要官方證實了才算，團體裡面有各種人，也不是一個人的意見就等於一整個黨，不要再用傳聞、聽說等，他的態度就是發生再講。



台媒報道，“外交部長”吳釗燮兒子、美國台僑團體台灣人公共事務會幹部吳迪在臉書爆料，時代力量黨主席邱顯智在訪美期間表達，不支持柯文哲，質疑柯的主權立場態度，若柯文哲參選“總統”，他將以黨主席身分，用黨紀約束挺柯的黨公職，代表時代力量將與柯文哲“切割”、劃清界線。



柯文哲11日在台北市政府接受媒體訪問時，被問到親民黨組織部主任張碩文就稱，柯是“1＋1大於2”是好的母雞人選，誰是1？誰是2？柯文哲打太極表示，1加1不是等於2嗎？好啦，好啦，等發生再來煩惱也來得及。媒體追問，跟親民黨合作沒有加分，所以才不白橘合嗎？柯說，合作有各種合作的事情，“發生再來煩惱啦（閩南語）”。



被問到外傳邱顯智打算以黨紀約束黨公職人員不能挺柯文哲選2020，柯文哲認為，其實私底下講話是一回事，這也是一樣，要官方證實了才算，如果私底下聊天，什麼話都有。媒體追問時代力量在台灣主權這塊對你有很大的意見，柯說，有些東西還是需要溝通啦。



至於會不會擔心時代力量切割，導致支持度流失？柯文哲指出，團體裡面有各種人，也不是一個人就等於一整個黨，所以每個人都只是社會當中的一份子而已，一個人的意見就代表全部人的意見嗎？也不一定嘛，很多東西不用再聽說啦、傳說啦、傳聞啦，他的態度就是發生再講。