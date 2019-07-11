全國鐵路暑期高峰日均增26萬個席位

中評社北京7月11日電／7月10日，北京南站，動車組列車準備發車。10日零時起，全國鐵路實施新的列車運行圖暨暑期運行圖。



記者吉蕾蕾從中國國家鐵路集團有限公司獲悉：7月10日零時起，全國鐵路實施新的列車運行圖。中國國家鐵路集團有限公司有關部門負責人介紹，調圖後，全國鐵路暑期高峰日均增加客運能力26萬個席位，鐵路客貨運輸產品不斷優化，運輸能力實現新的提升。



具體來看，調圖後，全國鐵路日常增開直通旅客列車39對，變更運行區段54.5對，變更運行徑路16.5對，其他調整85對。在客流高峰期增開動車組列車25對、變更運行區段2對。全國鐵路還新投用了一批覆興號動車組，以便更多旅客享受到復興號動車組優質服務。



與此同時，為滿足旅客需求、提高運輸效率，全國鐵路還對北京、上海、哈爾濱、沈陽、長春、大連、武漢、濟南、青島、杭州、南昌、廈門、南寧、南陽14個城市69對旅客列車始發、終到、經停車站進行優化調整，最大限度均衡樞紐內各客運站的作業能力，便利當地群眾出行。



調圖後，更多內地城市與香港將實現高鐵聯通。增開重慶西、天津西、南寧東、肇慶東、汕頭至香港西九龍站動車組列車，增加遵義、貴陽東、白洋澱、邯鄲東、岳陽東、衡陽東、梧州南、佛山西等站辦理直通香港客運業務，內地與香港聯通的高鐵車站增至58個。在天津至保定高鐵的白洋澱站，雄安新區旅客可乘天津西至香港西九龍的高鐵列車直通香港。



同時，鐵路貨運能力也同步提升。增加2條中歐班列國內運行線，達到70條；進一步優化中亞班列、陸海新通道班列、沿江班列開行結構、徑路；呼和浩特至唐山鐵路萬噸列車開行對數由39對增加至45對，侯月線、襄渝線、蘭新線、集通線等主要貨運通道增加貨物列車14對，為鐵路貨運增量行動提供運力保證。



中國國家鐵路集團有限公司有關部門負責人表示，此次列車運行圖調整，以滿足暑期客流旺季運輸需求為重點，兼顧貨運增量需求。



（來源：經濟日報）