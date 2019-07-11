特朗普將召開社交媒體峰會　整合“網絡水軍”

中評社北京7月11日電／喜歡“推特治國”的美國總統特朗普又放大招了，他準備在白宮召開社交媒體峰會，整合支持自己的“網絡水軍”！



據美國《華盛頓郵報》9日報道，特朗普將於今天（11日）在白宮舉行社交媒體峰會，討論網絡“機遇與挑戰”，應邀參會者包括共和黨議員、政治策略師、網絡大咖等。值得注意的是，一些已確認應邀參會的網絡大咖不乏頗具爭議的“水軍”，他們慣於散播煽動性的“挺特”信息。



《華盛頓郵報》表示，白宮方面尚未透露應邀參加白宮社交媒體峰會完整的人員名單，但知情人士表示，特朗普並未邀請各大知名網絡科技公司的頭面人物，包括推特、臉書等公司。對此，推特、臉書和谷歌均拒絕發表評論，但他們表示更願意參加同一天在愛達荷州太陽穀舉辦的另一場年度媒體行業大會。事實上，知名社交媒體平台一直面臨如何甄別和删除假新聞與仇恨信息的壓力。一些“挺特”的保守派則一直批評臉書等社交平台“亂删帖”，妨礙言論自由。



白宮發言人稱，這次白宮社交媒體峰會是為了讓總統能“直接與數字領袖探討社交媒體的力量”。《華盛頓郵報》評論稱，所謂白宮社交媒體峰會，不過是特朗普炮製的“水軍大會”。哈佛大學科技和社會變革研究項目主任瓊·多諾萬指出，“這夥人想要社交媒體的所有好處，但不顧一切文明規則。”



不過，美國紐約聯邦上訴法院卻讓特朗普在自己最喜歡用的推特面前碰了一鼻子灰，該法院9日作出裁決，認定特朗普“利用推特的屏蔽功能限制某些用戶訪問其社交媒體賬戶涉嫌違反美國憲法。”白宮拒絕對上述裁定發表評論。



（來源：環球日報）