教育部：防止暑假出現新一輪“培訓熱”

中評社北京7月11日電／暑假來臨，記者10日從教育部了解到，教育部就校外培訓機構專項治理效果等進行了調研，並要求各地緊抓暑假關鍵時點，嚴格審核備案學科類培訓班，重點巡查校外培訓機構集中的熱點區域，嚴肅查處超前超標培訓等違規行為，防止出現新一輪“培訓熱”。



為鞏固校外培訓機構專項治理成果，教育部5月下旬印發相關通知，要求各地逐級組織開展“回頭看”活動，對行政區域內校外培訓機構再次進行全面摸排，及時發現問題解決問題。6月下旬，教育部派出調研組赴北京、天津、遼寧、浙江、山東、湖北、廣東、重慶、四川、陝西等地，重點調研各省份專項治理總體效果、培訓機構規範經營、長效機制建立和全國校外培訓機構管理服務平台使用情況。



據介紹，總體來看，校外培訓機構專項治理取得重要階段性成效，但一些地方仍然存在違規培訓行為更加隱蔽且容易反覆、超前超綱判別較難且屢禁不止等問題。



教育部要求，下一步，各地重點工作任務是加快構建長效監管機制，用好全國中小學生校外培訓機構管理服務平台，及時查處群眾投訴並通報相關情況，保持高壓態勢，形成全社會共同監督的氛圍；將加快組建備案審核專家團隊，制訂審核、研判辦法，做好學科類培訓是否超前超標教學的認定工作。



（來源：新華網）