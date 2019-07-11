6億年後，地球上或許再無日全食

中評社北京7月11日電／ 北京時間7月3日凌晨，一場天文好戲在天幕上演——南美多地觀測到壯觀的日全食。而7月17日凌晨還將上演一次月偏食，我國新疆、西藏等地能看到整個過程。



不少天文愛好者專門飛往智利或阿根廷觀看日全食。在智利北部阿塔卡瑪沙漠的月亮穀，來自全球各地的驢友架起相機，留下了這次日全食的影像。而即將上演的月偏食，雖然遠不如日全食壯觀，仍引得不少天文愛好者摩拳擦掌。



接踵而至的日食、月食令人興奮，也讓人們疑問，它們相伴出現是場巧合還是種必然？而關於日食和月食，我們還有哪些誤解和冷知識？



月食更常見？其實日食發生概率更高



日全食之所以能發生，純屬巧合。月球直徑約為太陽的1／400，而日地距離正好為地月距離的400倍。從地球上看，月球和太陽的視直徑幾乎相等，因而月球有可能遮住太陽而發生日全食。



日食和月食，哪個更常見呢？北京天文館副研究員李昕接受科技日報記者採訪時說，根據地球和月球運行規律，大約每18年零11天，也即一個沙羅周期，日月食的發生順序就會重複一遍。每個周期裡，約有43次日食和28次月食，日食和月食發生的概率比約為3∶2。



雖然日食發生的概率更高，但實際上，我們能看到日食的機會卻比月食少。“這是因為每次月食發生的時候，全世界只要能看到月亮的地方，就能看見月食。而且，月全食長達幾十分鐘乃至幾小時，可觀測範圍和持續時間遠大於日全食，所以在同一地點月食被看到的幾率更高。”李昕告訴記者。



日食的發生是因為月球擋住太陽的影子。“月亮本身很小，所以發生日偏食的時候只有一部分地區可以看到。能夠看到日全食和日環食的地方就更加少了。”李昕解釋道，日全食時，月影只在地球表面投影下一條很窄的全食帶，只有位於全食帶中的少數地點才能目睹日全食。