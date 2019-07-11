新征程，中俄關係發展“實”在哪？

中評社北京7月11日電／“當前的中俄關係處在歷史最好時期。”在日前舉行的“中俄新時代全面戰略協作夥伴關係暨紀念中俄建交70周年”國際研討會上，與會專家認為，近年來，中俄關係高水平持續健康發展，內生性動力不斷顯現，利益交融日益深化，兩國對接合作對地區和世界經濟發展產生重要影響。



今年是中俄建交70周年，不久前中俄兩國元首共同簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，開啟了中俄關係發展的新征程。



中俄關係高水平持續健康發展



70年風雨兼程，中俄找到了符合兩國利益、有利於促進世界和平和地區穩定的相處之道。俄羅斯科學院遠東研究所副所長烏亞納耶夫表示：“當前的中俄關係處在歷史最好時期，彼此間的信任讓我們能夠開展密切合作。”



中俄雙方堅定視彼此為本國外交優先方向。中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志說：“領導人的個人友誼，包括兩國在政治領域的互動，不斷加強互信，是雙邊關係非常重要的基礎，使中俄關係在發展方向上得到非常好的把握。”



2013年習近平就任國家主席後出訪首站就是俄羅斯。自那時以來，中俄兩國元首在雙、多邊場合會晤約30次，雙方堅定支持對方維護本國核心利益，政治和戰略互信更加堅實牢固。



“正是因為擁有高度的戰略互信，中俄經貿在合作內容上比其他的經貿關係更多涉及國家安全領域和發展戰略領域。”中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員徐坡嶺說，“中俄兩國在能源領域的高水平合作，充分體現了中俄關係背靠背、肩並肩的特點。這與某些西方大國動輒以‘國家安全’為由，對其他國家實行禁運、技術封鎖，打壓高技術企業形成鮮明對比。”