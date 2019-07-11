栗戰書主持全國人大常委會黨組學習並講話

7月8日至10日，全國人大常委會黨組在北京召開會議，圍繞“新時代黨的歷史使命”進行專題學習。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長、黨組書記栗戰書主持會議並講話。（來源：新華社） 中評社北京7月11日電／會議認為，實現中華民族偉大復興是中國共產黨與生俱來的歷史使命，貫穿於黨的全部奮鬥之中。在革命、建設、改革不同時期，一代又一代中國共產黨人帶領人民接續奮鬥的具體目標任務各有不同，但為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興這個初心使命是貫穿始終的鮮明主線。正是因為我們黨始終堅守初心使命，義無反顧向著這個目標前進，從而能夠在攻堅克難中不斷從勝利走向勝利，贏得了人民衷心擁護和堅定支持。在新中國成立70周年、我們黨在全國執政70年之際，回望初心、牢記使命，進一步增強了堅持黨的領導、樹牢“四個意識”、做到“兩個維護”的自覺性堅定性，增強了為實現黨的歷史使命不懈奮鬥的責任感使命感。



會議指出，中國特色社會主義進入新時代，賦予了黨的歷史使命、目標任務新的時代內涵。我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標。信心來自於習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指導，來自於以習近平同志為核心的黨中央集中統一領導，來自於中國特色社會主義制度的巨大優勢，來自於新中國建設70年特別是改革開放40年的雄厚積累，來自於我們黨強烈的自我革命精神。要全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，始終保持戰略定力，增強鬥爭精神，為實現中華民族偉大復興付出更為艱巨更為艱苦的努力。



會議強調，全國人大及其常委會在黨領導人民治理國家、實現歷史使命的偉大實踐中肩負著重要責任。要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持從自身職能定位出發，依法行使立法權、監督權，扎實做好代表工作、開展對外交往，為實現新時代黨的歷史使命作出人大應有的貢獻。全國人大常委會黨組、常委會組成人員要恪盡職守、埋頭苦幹，努力做忠誠乾淨擔當的模範和表率。要勇於擔當作為，不畏難、不避險，盡心盡力完成好黨中央交付的重大任務。以極端負責的精神、一流的工作標準履行各項職責，講認真、講效率、講實效，不斷提升人大工作的質量和水平。繼承和發揚老一輩革命家淡泊名利、敬業奉獻的崇高精神，把初心守成恒心，把擔當使命落實到具體行動中。



王晨、曹建明、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、王東明、白瑪赤林、楊振武出席會議並發言。



（來源：新華網）