河南鹿邑就問題水泥事件成立調查組

中評社北京7月11日電／中國青年報全媒體報道的“山東25噸問題水泥賣到河南農村學校”一事，引發廣泛關注，河南省鹿邑縣已成立聯合調查組。



鹿邑縣教育體育局副局長肖文生告訴中國青年報·中國青年網記者，今天，鹿邑縣已成立由主管縣領導牽頭，縣教育局、市場監督管理局等部門負責人為成員的聯合調查組，將從保護學校和學生利益出發，有了調查結果後會對外通報。



今年3月底，鹿邑縣志成實驗學校在建設學生宿舍樓時，發現使用了“海固中聯”牌水泥後混凝土長時間無法凝固，遂舉報至鹿邑縣市場監督管理局。該局對該批25噸水泥抽樣、封印、專車送往安徽省亳州市產品質量監督檢驗所檢驗。檢驗報告認定該批水泥不合格。



7月10日下午，水泥生產廠家山東省棗莊市鵬源建材有限公司水泥廠負責人楊庭意告訴中國青年報·中國青年網記者，“絕對不認可鑒定結果”。“我們廠子的水泥永遠沒有問題，質量百分之百合格。”他說。



楊庭意稱，“出問題可能是沙子的問題、各方面的問題，將申請（行政）複議”。



鹿邑縣水泥經銷商張記芳曾對記者說，他本次經銷的這批水泥有50噸，其中25噸銷往志成實驗學校。另外25噸水泥去哪了？有無出廠記錄？廠家同批次共有多少噸水泥？對此，楊庭意回答，同批次只有25噸。



他說：“出廠拉了多少，那個無所謂，關鍵是他用了多少水泥。”廠方原計劃也是想根據水泥用量來賠償校方。



此前，志成實驗學校向廠家提出索賠33.2763萬元。該校提出的賠償款隨著工期延誤而增加，在4月初，該校的主張是索賠10.6834萬元。該校解釋，索賠方案是學校依據施工成本、用工合同、當地工資水平認真核算出的。