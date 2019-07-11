鮑威爾已打開月底降息50個基點的大門

中評社香港7月11日電／似乎沒有什麼力量可以阻止傑羅姆·鮑威爾到本月晚些時候降息了。希望等等看的地區聯儲銀行行長們不行，處於幾十年來最強勁狀態的就業市場不行，這一潛在動作所面臨的政治陰影當然也不行。



彭博報道，現在交易員們要問的是：如果鮑威爾對於經濟成長前景如此憂心忡忡，那麼他的降息幅度是否會超過市場已經入價的25個基點呢？



“如果經濟真的正在放緩，你遭受可能讓你四腳朝天的沖撞”，那麼25個基點的降幅“就算不是一個防禦動作”，瑞銀證券在紐約的首席美國經濟學家Seth Carpenter說。“他們正從數據依賴轉向風險管理。”



鮑威爾表示，美國經濟面臨著企業信心疲弱、全球製造業放緩以及通膨持續低迷等風險。他周三在美國眾議院金融服務委員會作證。



交易員們預計本月底將降息至少25個百分點，而在鮑威爾講話之後，他們提高對於聯儲會更大幅度降息的押注。現在市場入價截至今年年底放鬆近75個基點；短期美國國債急劇上漲，2年期殖利率低至1.82%。美元也走弱，而美國股市創下紀錄新高。



“他似乎鼓勵投資者預期會降息，”Cornerstone Macro LLC的合夥人Roberto Perli在給客戶的一份報告中表示，他同時還敞開了可能降低50個基點的大門。



不過聯儲會內最大的政策鴿派表示，沒有必要採取這樣激進的行動。“我會在下一次會議上主張降息25個基點，”聖路易斯聯儲銀行行長James Bullard周三晚些時候告訴記者。“我不喜歡過多地預判這次會議，但如果會議是今天或明天召開，那就是我的建議。”在上月的會議上Bullard是持不同意見者，他支持降息。



美國白宮正向聯儲會施加重壓，讓它放鬆政策。總統特朗普多次猛烈抨擊鮑威爾將利率維持在過高的水平，並尋求讓別人取代鮑威爾主席職位的可能辦法。



鮑威爾告訴國會他打算幹滿四年任期，即便特朗普欲去之而後快，他也不會退卻。他試圖淡化圍繞著聯儲會的政治紛爭。他說：“我們將始終專注於完成你們分配給我們的工作，我們將始終儘最大努力做到這一點。”