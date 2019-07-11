軍公教加薪地方買單？柯：誰要出錢要先講好

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）針對“行政院長”蘇貞昌將決定軍公教是不是要加薪的議題，引起地方政府反彈。無黨籍台北市長柯文哲11日受訪時先是表示，要看國家財政，有錢就加。待媒體追問，有地方政府反對“加薪費用由地方政府負擔”，柯嚇了一大跳問說，你（指記者）是說他加薪，我們付錢？哇！這個就要先講好，加薪是誰要出錢，怎麼會是他order、我們買單這樣⋯⋯



“行政院”人事行政總處日前召開“軍公教員工待遇審議委員會議”，因對是否替軍公教調薪的正反意見都有，因此彙整相關建議後，交給“行政院長”蘇貞昌決定。但也引來不少地方政府反彈，籌編明年概算已經“很辛苦”；而外界也有聲音認為，執政黨在大砍軍公教年金改革後，若連續兩年（去年已有調薪3%）調薪，恐是“政策性買票”。



柯文哲11日在台北市政府接受媒體訪問時，被問到相關意見時表示，要看國家財政，有錢就加。不過他一向認為，低薪對整個經濟是不好的，因為財富集中在少數人，可以花的人還是不多，財富平均分配對整個倍數效果會比較好，就經濟發展的倍數效果來講，低薪是不好的。



媒體追問，有地方政府反對“加薪費用由地方政府負擔”，柯文哲一聽詫異道，你（指記者）是說他加薪，我們付錢？哇！這個就要先講好，加薪是誰要出錢，怎麼會是我們⋯⋯就是說他order、我們買單這樣⋯⋯



柯文哲說，去年加薪是台北市政府還撐得過去，因為我們比較節省，財務比較穩健，如果軍公教加薪要叫地方政府出的話，這下就麻煩了，大家就要趕快回頭去看看，財務能不能應付。