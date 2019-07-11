章瑩穎案量刑審判：被告父親痛哭道歉

涉嫌綁架中國訪問學者章瑩穎的美國嫌犯克里斯滕森。（圖片來源：中新網） 中評社北京7月11日電／據美國中文網綜合報道，被告克里斯滕森的父親當地時間7月10日在章瑩穎案量刑階段的第三日庭審出庭作證，並向陪審團求情，不要判處兒子死刑。父子兩人都當庭哭泣，老克里斯滕森一度無法繼續作證。



“幾天前，我腦中一閃而過，他在一張桌前，被注射著。”邁克爾·克里斯滕森表示，他最近想象了兒子要被執行死刑的畫面，但“我必須停下來。我不能想得太多。”



當被問及有什麼想對章瑩穎的家人說的話，邁克爾因為哭泣說話有些掙扎，但他仍表示。“我很對不起，我的兒子造成了他們的痛苦。”



克里斯滕森在此刻同樣開始哭泣。



在邁克爾暫時離席休息時，克里斯滕森的臉是紅的，他的律師將手臂放在他身上。另一個律師則陪伴邁克爾走出法庭，在經過兒子身旁是，他轉移至在不停地哭泣。



在父親講述前妻如何和父親的妹妹成為好友時，克里斯滕森同樣有過哭泣。



邁克爾說他還是愛著自己的兒子，並支持他。“我是他的家人，我必須在治理。我愛他。沒有什麼能阻止我，我沒有選擇。”



他同時說並不怪罪陪審團，他們做了應該做的事情。



邁克爾說自己的父親在他年幼時從不在身邊，並且是個酒鬼，所以他試圖讓自己的三個孩子有不一樣的生活。



他說克里斯滕森是一個聰明的孩子，但也提及了他的母親在整個童年酗酒的事實，以及兒子半夜驚醒，和在15歲時從二樓跳入一輛面包車試圖自殺的情節。