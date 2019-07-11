美擬組國際聯軍巡航霍爾木茲海峽　伊朗警告

中評社北京7月11日電／綜合報道，美國近日表示，希望組建一個國際軍事聯盟，在伊朗外海的霍爾木茲海峽及也門附近的曼德海峽展開巡邏。伊朗則警告，美國基地及其在波斯灣的航空母艦處於伊朗導彈射程內，若美國“犯錯”，伊朗導彈將摧毀這些目標。



據報道，美國參謀長聯席會議主席鄧福德表示，美方希望能在兩周內確定國際軍事聯盟的成員，並開始商議具體任務分擔事宜。鄧福德說，組織國際聯軍的計劃是在近日才敲定的；屆時，美方將提供指揮艦，負責指揮和監督，其他國家只須提供巡邏船，在美軍的艦艇附近巡邏，並護送在該海域航行的各國商船。



鄧福德透露，國際軍事聯盟還將尋求確保曼德海峽的安全。曼德海峽溝通了紅海、亞丁灣和阿拉伯海，每天有近400萬桶石油經過這裡運往歐洲。



美國去年5月宣布退出伊朗核問題全面協議並恢復對伊制裁，讓國際社會擔憂。時隔一年，伊朗政府今年5月上旬宣布中止履行伊核協議部分條款，敦促其他協議簽字方7月7日以前滿足伊方利益訴求，否則伊方將不再限制鈾濃縮活動的產品豐度。



伊朗先前威脅，如果美國“封殺令”斷絕伊朗原油出口，伊朗將不惜封鎖霍爾木茲海峽。其他海灣產油國沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國等經由霍爾木茲海峽出口原油。全球大約三分之一的海運原油貿易依賴這一海峽。



伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社引述伊朗革命衛隊指揮官奈賈特指出，美國非常清楚與伊朗發生軍事對抗的後果。“美國的基地在我們的導彈射程範圍內……如果他們犯了錯誤，我們的導彈會摧毀他們的航空母艦。”



針對美國組建國際聯軍的建議，美國主要盟友日本拒絕正面回應是否支持。

