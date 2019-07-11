沙巴中國公民遇難案警方已扣押兩人　

中評社北京7月11日電／中國駐哥打基納巴盧總領事館10日消息稱，5日在沙巴仙本那遇難的兩名中國公民家屬已抵達沙巴，案件目前正在調查中，遇難者所乘游船船長和船夫已被扣押審訊。



總領館消息稱，根據當地報道，已在出事海域發現有土制炸彈碎片，且遇難者潛水裝備嚴重損壞、附近區域有大量死魚、海底珊瑚礁被嚴重破壞等情況。



總領館亦保持與沙巴州警局及仙本那警局聯繫，了解案件進展情況，並敦促當地警方盡快查清並公布案情真相。



據介紹，總領館在事發當日確認遇難者身份後連夜通知中國有關部門，協助遇難者家屬在7月6日特急辦好護照和簽證，家屬已於7月7日抵達鬥湖（遺體存放地）。



總領館始終與遇難者家屬保持電話聯繫，安排領事志願者協助遇難者家屬安排其在鬥湖、仙本那的交通和食宿，並安排專人在現場安撫；協助家屬與當地醫院、警局等部門聯繫，認領遇難者遺體和遺物；向家屬提供律師名單，以便處理後續法律事務。



事發以來，總領館還多次與沙巴州旅遊局官員就善後處理工作進行溝通和交涉，旅遊局也已派代表赴鬥湖與家屬見面。



5日晚6時許，兩名中國公民和一名當地潛水教練在馬來西亞沙巴州仙本那Kulapuan島附近海域潛水時不幸遇難，疑似被附近漁船非法炸魚致死。



（來源：中新網）



