中共代理人修法　朱立倫批蔡英文搞綠色恐怖

朱立倫接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月11日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午受訪時批評蔡英文說要通過“中共代理人”的修法是在搞綠色恐怖，因為用“國家安全”當理由對付在野黨、對付蔡英文不喜歡的人，這跟當時的白色恐怖時代又有什麼差異？希望蔡英文民進黨政府不要走火入魔、懸崖勒馬。



朱立倫今早先接受中廣流行網《蘭萱時間》節目專訪，接著前往台北市花博公園流行館，和幕僚及其家人小孩一起參觀“貓•美術館–世界名畫全面喵化展覽”後，就美中台三邊關係及兩岸關係發表看法。



朱立倫在接受廣播訪問時，批評蔡英文一再製造恐中，雖然對2020選舉有幫助，目的是想鞏固蔡的選舉，但真的是害到台灣，他還指“國安法”的修法，其實就是恐嚇很多的媒體、恐嚇很多企業界的社會人士，例如不要當什麼中共的代理人、不要怎樣怎樣，其實就是把你“抹紅”，她這做法就會達到恐嚇的效果，



朱立倫參觀花博流行館後對此表示，他一再強調一件事情，就是不要用任何法律變更或行政措施搞綠色恐怖，民進黨千萬不要走火入魔、懸崖勒馬吧！因為任何用“國家安全”當理由對付在野黨、對付妳不喜歡的人，這跟當時的白色恐怖時代又有什麼差異？



朱立倫強調，台灣民主已經走到今天，希望民進黨能夠懸崖勒馬，不要為了2020大選，到時候為了這個選舉傷害台灣的民主。



朱立倫指出，美國現在既定的政策就是挺蔡英文，而對國民黨另外兩位參選人有疑慮，這個國民黨須去化解，但他是最有能力平衡美中台關係的，或對台美關係、夥伴關係與戰略關係讓美國會相信的人；其次大陸北京也能相信他是反“台獨”的，而且他會營造兩岸和平，能讓大陸北京能夠寬心；最終要全台灣的人民都有信心，更能夠安心。



至於美國前AIT理事主席卜睿哲日前拜會朝野政黨領袖，其中包括與朱立倫，朱立倫說，卜睿哲只是關心一下目前台灣民主的現況，都是一些比較正面的，他希望美方多多了解國民黨的立場，也能夠支持國民黨。