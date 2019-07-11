韓家軍成分　胡幼偉：是“跨溫層”的政治現象

胡幼偉指出，韓國瑜的庶民兵法，將老死不相往來、屬性不同的“同溫層”選民，匯集成一個“跨溫層”的鐵粉部隊。（胡幼偉臉書） 中評社台北7月11日電／前“行政院”發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書指出，中國國民黨高雄市長韓國瑜的庶民兵法，就是用“發大財”和“中華民國”，再加上“討厭民進黨”，硬是把老死不相往來、屬性不同的“同溫層”選民，匯集成一個“跨溫層”的鐵粉部隊韓家軍！所以2020大選與民進黨蔡英文對陣，韓國瑜的贏面還是比較大。



胡幼偉臉書全文如下：



某位資深新聞工作者曾說，我在觀察分析老韓的庶民兵法時，應該離開“同溫層”，去看看、聽聽“反韓”者的意見、聲音。



也常有人說，韓家軍又怎樣？不過是一群在“同溫層”中相互取暖的人罷了，能贏過蔡阿姨嗎？



我被批的一時語塞。但常想，這種批評到底對不對？



因為我比較笨，有些事、有些話，可能要思考很久，才有我自己的答案。現在，就來說說我的想法。



關鍵是要回到我一貫常說的那句話：我認為，對陣蔡阿姨，還是老韓贏面較大。



我之所以一直如此認定，其實，就是因為我很早就注意到，（其實這個我也講過，只是因為寫得太多，自己都忘了！）老韓真正厲害之處，正是在於他能夠穿透“同溫層”，或者說，他能夠聚合原本不可能在一起的“同溫層”的選民，組成一個“跨溫層”的鐵粉部隊！



什麼意思？



已經有蠻多年，在台灣，因為省籍、地域、“國家認同”等因素，各自形成“同溫層”的選民，是絕不會混在一起共同支持一位政治人物，也不可能出現在同一個造勢場合的。



換言之，什麼人辦造勢活動，你就會看到某個“同溫層”的人出來相挺。高雄為什麼二三十年國民黨都攻不下來，正是這個原因。



所以，你就知道，老韓能贏高雄，正是因為他弄出了“跨溫層”的選票！



也就是說，韓家軍，不是一個同質性很高的“同溫層”；韓家軍本身，就是一個過去難以想像的，異質性很高的“跨溫層”組合！



因為跨越了原本老死不相往來的，屬性完全不同的若干個“同溫層”，組成了一個“跨溫層”的部隊，才變成他民意支持度一直名列前茅的特殊現象！



你想想看，以前，像強強滾、文山伯、杏仁哥這樣的人，會跟黃埔校友，或不會講台語的外省老爺爺老奶奶出現在同一個場子嗎？



不可能嘛！是不是？



你第一次看到他們竟然會如此共同死挺老韓，你不覺得驚訝嗎？你覺得他們是一個“同溫層”的人嗎？還是說，他們已經是“跨溫層”的組合？



老韓最被嘲笑的，就是一直講發大財。



但我告訴你，他還就是用“發大財”和“中華民國”，再加上“討厭民進黨”，硬是把老死不相往來的幾個“同溫層”選民，組成了一個“跨溫層”的韓家軍！



所以，我觀察老韓，絕對不是只在一個同溫層裡打轉；剛好相反，我在觀察的，是一個“跨溫層”的政治現象！



解碼韓流，就是在分析這個“跨溫層”是怎麼形成的！這才是我的研究興趣所在。特別是，我想了解，老韓是運用了哪些政治傳播的符號策略，弄出了這個跨溫層的奇特組合。



寫到這裡，我很開心！



太多人說我死命挺韓，我總覺得怪怪的，我知道我不是，但我又有時候會自問，我拼命寫他，到底在幹嘛？



直到寫完這一篇，我才理解，我其實是想在理論層次，看看我能不能有體系地來解讀老韓的庶民兵法，並且完整解碼韓流現象。



我想，我終於在理論層次，有點進展跟方向了！這是我很開心的事情！

