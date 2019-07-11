中評鏡頭：蔡英文直飛紐約準備出發

蔡英文於11日中午搭乘華航A350－900從桃園機場出發，地勤正準備各項登機事宜。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北7月11日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天中午啟程出訪加勒比海邦交國進行“自由民主永續之旅”，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞，往返將在美國紐約、丹佛各過境2晚，總計12天行程。此行第一站抵達就是美國紐約，外界關注蔡是否在哥倫比亞大學進行演說。蔡過境丹佛時，將與隨團媒體茶敘，這是蔡首度在美國與隨團媒體舉行記者會。挺台派美參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），也預料將親自接待。



蔡英文11日至22日進行“自由民主永續之旅”，於中午12點15分搭乘華航A350－900從桃園出發，前往加勒比海邦交國訪問，並將在12點5分發表行前談話。



蔡英文此行有“立法院副院長”蔡其昌、民進黨“立委”趙天麟、管碧玲、羅致政、鍾孔炤陪同。



蔡英文首站訪問海地，將與海地總統摩伊士共同參觀海地台灣商品展並舉行開幕典禮，雙方雙邊會議後，參加海地國宴，在海地不過夜。國宴後隨即啟程訪問聖克里斯多福及尼維斯，參觀海岸景觀公園動土典禮、渡輪船難紀念碑獻花。



蔡英文將見證“外交部長”吳釗燮與克國副總理兼教育部長李察斯簽署兩國技職教育及職業訓練合作協定等。



在聖克里斯多福及尼維斯訪問4天3夜期間，蔡英文將出席海岸景觀公園動土典禮，並參訪博物館、被列為世界文化遺產的布林史東堡壘國家公園等地，也將分別會晤該國總理哈里斯及總督席頓，並接受席頓贈勳。



蔡英文此行第三站訪問聖文森，預計停留2天1夜，將會晤該國總理龔薩福，見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談，並在“國會”發表演說，之後轉往聖露西亞。



蔡英文訪問聖露西亞期間，蔡將會晤總理查士納、總督史納克，也將到“國會”發表演說，並視察香蕉出口集貨中心作業、出席聖露西亞政府廣域網路計劃第二期啟動典禮及國士壘人力資源發展中心落成典禮，且與台灣在當地的技術團團員眷座談。



結束4“友邦”的訪問後，蔡英文將於台北時間20日下午抵達美國過境丹佛，並計劃在21日上午與隨行媒體茶敘。在丹佛停留2晚後，預計台北時間22日午後返抵台灣，結束長達12天的出訪行程。