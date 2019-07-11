美拉日應對伊朗威脅　日將慎重辨明美方態度

（圖片來源於網絡） 中評社北京7月11日電／日媒稱，關於美軍主導的確保所謂“霍爾木茲海峽安全”的有意願國家聯盟構想，日本政府的擔憂不斷加劇。



據日本共同社7月10日報道，面對美國總統特朗普加強要求同盟國負擔的壓力，認為日本難以回避的警惕感正在擴散。雖然霍爾木茲是對日本能源供應而言至關重要的海峽，但實際上“基於現行法律，自衛隊參加的門檻很高”（政府相關人士語）。日本打算慎重辨明美方態度。



報道稱，美軍參謀長聯席會議主席稱將在數周內招募參加國。日本外務省幹部10日稱“不知道美國是否對日本抱有期待”，表示假如受到邀請，將探討日本的應對。



報道指出，如果美方要求自衛隊參加，能夠成為法律依據的將是安全保障相關法和《自衛隊法》等。



報道還稱，日本安保相關法把與日本關係密切的他國遭受武力攻擊且威脅到日本存亡的情況定為“存亡危機事態”，允許行使集體自衛權。但日本防衛相岩屋毅此前曾表示，油輪遇襲不屬於存亡危機事態。防衛省幹部表示，這也不屬於有可能發展成對日本直接武力攻擊的“重要影響事態”。



報道同時指出，還有基於《自衛隊法》，以維護治安等為目的而實施的“海上警備行動”。但防衛省幹部指出：“油輪攻擊已經停止，有些勉強。”



報道稱，另外也可設想採取依據《海盜應對法》的“海盜應對行動”，但很難將油輪攻擊認定為以搶奪財物為目的的海盜行為。



報道提到，日本在1991年的海灣戰爭中負擔了130億美元，但卻被批評“沒有做出人員貢獻”，此後一直在推進實現向海外派遣自衛隊的法律完善工作。2001年美國9·11恐怖襲擊後，日本制定了《反恐對策特別措施法》，開始在印度洋為美英等艦船供油。

