衛生健康委：健康扶貧須落到細處實處

中評社北京7月11日電／據報道，國家衛生健康委扶貧辦主任、財務司司長何錦國日前表示，截至2019年6月底，全國1435萬貧困大病和慢病患者得到基本救治和健康管理服務。他指出，鄉村醫療衛生機構和人員的“空白點”，將成為健康扶貧的重要任務，力爭到今年年底全面消除。



網民“明日之花”表示，鄉村看病難、看病貴的現象近年來已經有所緩解，但有些鄉村地區由於地理位置等因素，一時間醫療衛生機構還難以覆蓋，再加上缺少醫務人員，這些地區的群眾在看病就醫上面臨很多不便。



網民“衛平”表示，鄉村醫療覆蓋就是要“一個村都不能少”。但要注意的是，一定要將健康扶貧具體的舉措落到細處實處，要讓人們真切地享受到實惠，而不是只是作為一項任務指標，一個口號。加強頂層設計的同時，還要注重相關配套政策的實施與落實，比如醫務人員的培養以及醫療衛生機構的投入、建設等。



對此，國家衛健委表示，將把加強縣醫院能力建設、“縣鄉一體、鄉村一體”機制建設、鄉村醫療衛生機構標準化建設作為三大主攻方向。



“設立梯級診療機制有利於鄉村醫療的全覆蓋，同時也有利於提高醫療資源的利用效率。”網民“楊宏”表示，比起縣、市一級醫院，鄉村醫療衛生機構覆蓋地域更廣，與群眾聯繫更密切，它們與大型醫院互為補充，構建起了完善的醫療衛生體系。因此需要對其加大財政投入，加快人才建設步伐，以便消除沒有衛生室、缺少全科醫生的“空白點”。



針對鄉村醫務人員缺乏的現狀，網民“鄧前堆”建議，國家應該出台相應政策，加快鄉村衛生一體化管理，明確鄉村醫生身份，提供一定工作經費和工資，逐步建立鄉村醫生養老保險、聘用與退休制度，解決鄉村醫生後顧之憂。注重鄉村醫生的醫療技術繼續教育培訓，提高待遇和改善工作環境，使有能力、水平高的年輕人願意幹鄉村醫生，讓鄉村醫生後繼有人，為廣大山區老百姓的健康服務。



（來源：經濟參考報）