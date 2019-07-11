統計局：去年工業增加值突破30萬億

中評社北京7月11日電／國家統計局7月10日發布《新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告之三》。報告顯示，我國工業生產突飛猛進，經濟實力顯著增強。2018年我國工業增加值突破30萬億元大關，按不變價格計算，2018年比1978年增長56.4倍，年均增長10.7%。我國已連續九年穩居世界第一製造業大國。



報告指出，我國工業國際影響力發生歷史性變化。據世界銀行數據顯示，按現價美元測算，2010年我國製造業增加值首次超過美國，成為全球製造業第一大國，自此以後連續多年穩居世界第一，2017年我國製造業增加值占世界的份額高達27.0%，成為驅動全球工業增長的重要引擎。



報告還顯示，2018年，國有控股工業企業實現利潤總額18583億元，比1952年增長658倍。國有企業不斷優化戰略布局，在關係國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域保持主導地位。2018年，在石油天然氣開採業和電力生產供應業中，國有控股企業主營業務收入占所在行業的比重分別高達93.2%和91.7%；在石油加工、冶金、有色等重要的原材料工業領域，國有控股工業所占比重在37.0%－61.1%之間。



2018年，私營企業在規模以上工業企業中，數量已超過一半，資產總計、主營業務收入和利潤總額占比均超過20%。2018年末，大陸境內規模以上港澳台商投資工業企業已達2.3萬家，吸納就業人數達956萬人，主營業務收入9.9萬億元。2018年規模以上外商投資工業企業已達2.5萬家，吸納就業人數達931萬人，主營業務收入14萬億元。



（來源：經濟參考報）