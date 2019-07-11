聯合國秘書長：非洲正成為全球反恐的最前線

中評社北京7月11日電／非洲打擊恐怖主義和預防暴力極端主義區域高級別會議10日在肯尼亞首都內羅畢召開。聯合國秘書長古特雷斯在會議期間表示，非洲正日益成為全球反恐的最前線。



當天，聯合國秘書長古特雷斯在肯尼亞首都內羅畢出席了非洲打擊恐怖主義和預防暴力極端主義區域高級別會議。他表示，非洲正日益成為全球應對恐怖主義和暴力極端主義的“最前線”，打擊恐怖主義，需要聯合國安理會清晰和堅定的任務授權，也需要國際社會充足的資金和技術支持，“肯尼亞遭受了無數次恐怖襲擊。僅在今年，恐怖分子就在內羅畢杜斯特酒店大樓內殺害了21人。非洲的恐怖主義威脅正在蔓延並破壞整個地區的穩定。我非常關注薩赫勒地區的局勢以及西非日益增加的風險。在馬里，恐怖主義團體定期襲擊當地和國際安全部隊，包括在馬里穩定團服役的維和部隊。國際社會迫切需要支持該地區的會員國加強國家能力和抵禦恐怖主義的能力。”



在當天的會議上，古特雷斯在講話中闡述了對於本次非洲區域反恐會議的六點期待。他表示，面對跨國傳播的恐怖主義和暴力極端主義，通過多邊合作機制迅速發現、識別和打擊恐怖主義，並將恐怖分子繩之以法至關重要。古特雷斯表示，聯合國開發署的一項調查顯示，缺乏教育和貧困是導致激進思想在非洲傳播的主要因素。他希望本次會議能夠進一步探討衝突預防、和平建設、可持續發展等問題，“本次會議是探討如何更加重視鼓勵‘自下而上’的本地解決方案，做到‘全社會’參與，從基層做起，預防和打擊恐怖主義。”



古特雷斯還表示，非洲的13億人口中有四分之三年齡在35歲以下，有近半數年齡在15歲以下，因此，充分運用青年群體的力量，加強針對恐怖主義的抵禦能力，建立更加和平、公正與包容的社會至關重要，“我們知道，在非洲，與世界其他地方一樣，創造就業機會和擴大年輕人的機會是主要挑戰。我們也知道，青年失業不僅限制了個人的滿足感，也消除了希望，也破壞了社會凝聚力，可能威脅到安全。我們需要通過增加教育、培訓和就業機會對這些年輕人進行戰略投資。”