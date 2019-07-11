王金平在等換柱2.0？歐陽龍：絕不會發生

國民黨發言人歐陽龍。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）名嘴爆料中國國民黨前“立法院長”王金平沒有參加黨內2020初選，其實是在等初選後的“換柱2.0”，國民黨發言人歐陽龍向中評社表示，國民黨2020初選是前所未有的慎重，絕對不會有所謂的換柱事件再發生，初選產生的候選人，國民黨有信心是最強的人選，外界過多的揣測是沒必要的。



王金平雖未參加黨內初選，但造勢動作從未停歇，完全不輸國民黨初選的5位候選人，王的動作引來各方揣測其背後目的，有名嘴就在政論節目上爆料，王的考量是在等國民黨再次發生換柱事件，他有機會得以補上候選人的位置。



歐陽龍對此表示，國民黨的2020初選正在進行中，且馬上會有結果了，這次的初選是非常慎重，放眼各政黨，沒有人有這樣辦過初選，包括民調樣本抽樣全程直播，樣本完全不重複，且每天的民調結果都全程錄音後，經各陣營觀察員同意後彌封，15日當天統一結算出成果＝. 所以民調遍布均勻也很廣泛，並具有公平性。



歐陽龍說，在這樣的初選機制下產生的候選人就是定案了，國民黨有信心是最強的，因此不會再有換柱事件的發生，至於初選後怎麼團結整合，那是初選後下一步的工作。



歐陽龍強調，對於王金平的各種動作，黨中央都表示尊重，王是國民黨重要的資產，也希望王跟國民黨是一體的，國民黨這次有這麼多菁英願意出來，希望將來大家能團結一起打贏2020大選。