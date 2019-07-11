郭台銘：蔡訪美是武器協會安排　大錢還沒花

鴻海創辦人郭台銘上午走訪中壢龍岡一帶忠貞市場拜票。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月11日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘上午走訪中壢龍岡一帶忠貞市場拜票，爭取藍軍大本營支持。對於蔡英文這次出訪過境美國，郭爆料，蔡這次去美國誰安排？“美國武器協會”安排，他也引高雄市長韓國瑜“老鼠拖拖鞋，大的在後頭”名言說，大的錢還沒有花呢！



蔡英文今天中午啟程“自由民主永續之旅”，首站將直飛美國過境，出訪前夕，美國五角大廈國防安全合作局（DSCA）宣布，美國國務院批准向台灣出售M1A2T艾布蘭主力戰車（M1A2T Abrams Tanks）等武器、軍備，共約22億美元。



郭台銘痛批蔡英文，如果台海戰爭，有坦克車大戰，就已是“打巷戰”，請問媒體還可以拍攝說這台坦克車打敗誰？根本不可能，因為大家都不知道在哪裡了。



他表示，大家不要天真，以為美國會來救台灣，蔡英文去美國蹭這些東西，到美國走一圈，只是為了蔡英文自己的選舉造勢。



本周是國民黨初選的民調周，結果15日結揭，郭台銘一大早就到桃園中壢龍岡一帶忠貞市場和“國旗屋”米干店拜票，並在“國旗屋”前參加升旗典禮，看到青天白日旗緩緩升起，行舉手禮的郭台銘神情十分激動，旗幟升到旗桿最高點，會場氣氛也到達最高點。



稍後郭提到青天白日旗，猛批蔡英文是心中沒有國旗的人，不認同當“中華民國”。買武器可以，但是最先進、也要有防禦性，郭台銘重申，現在是民調最後三天，也是“中華民國”生死存亡的時候。



郭台銘表示，從兩蔣時代開始，台灣的領導人都是在走鋼索，一邊是美國華府，另外一邊是北京，鋼索兩邊都在不斷抖動，連菲律賓總統杜特爾特都敢跟美國發出挑戰，菲律賓都敢講話，我們的蔡英文這次去美國，是誰安排？美國武器協會安排。套用韓國瑜說過的話，“老鼠拖拖鞋，大的在後頭”，大的錢還沒有花呢！



他說上次去美國白宮，反對最厲害的就是賣武器協會，因為沒有軍售的回扣，但是美國總統特朗普說“郭台銘是我的朋友”，反問為何不能見郭？郭也強調，自己是和平的締造者，



郭台銘問美方高層，這些層級都是蔡見不到的人，郭問，如果台海危機美國要來救嗎？美國人問“我的好處在哪裡？”救台灣是要先談條件。