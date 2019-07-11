創造就業！墨西助洪都拉斯“種樹”攔移民

中評社北京7月11日電／墨西哥政府8日宣布擴大幫助中美洲國家洪都拉斯發展林業經濟的計劃，同時將中美洲援助資金提升至1億美元（約合6.9億元人民幣），以幫助中美洲創造工作崗位、阻止移民北上。



同時，墨西哥政府尋求刺激國內就業，為境內等待美國移民申請批覆的中美洲移民提供就業。



【植樹】



墨西哥外交部長馬塞洛·埃布拉德說，洪都拉斯總統預期本月訪問墨西哥，確定植樹造林項目的細節。



埃布拉德認為，就遏制移民潮，創造就業比加強邊境執法更有效。



為減少非法移民北上，墨西哥上月啟動中美洲經濟發展計劃，向薩爾瓦多提供3000萬美元（2.1億元人民幣）援助，幫助薩方造林大約500平方公里，進而創造大約2萬個就業崗位。法新社報道，這筆資金是1億美元中美洲援助資金的一部分。



另外，墨西哥啟動國內植樹造林項目，在南部地區開始種植果樹和商用林木。植樹項目是墨西哥總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾最看重的發展項目之一。



危地馬拉是中美洲移民來源國之一，不清楚是否會加入墨西哥發起的植樹造林項目。



減少非法移民是美國總統唐納德·特朗普這屆任期和謀求連任的主要著力點之一。美方要求墨方阻攔來自洪都拉斯、危地馬拉等中美洲國家、借道墨西哥北上的非法移民，以加征關稅相要挾，迫使墨方強化邊境管控、逮捕並遣返非法移民。兩國6月7日就關稅和移民議題達成協議。