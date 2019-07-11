綠黨民調：韓國瑜41%、郭台銘28%

國民黨5位候選人黨內互比支持度。（照片：綠黨臉書） 中評社台北7月11日電／中國國民黨2020初選競爭激烈，綠黨今天公布最新民調，高雄市長韓國瑜可望以41.82%的支持度，大贏鴻海董座郭台銘的28.76%，韓郭兩人差距13個百分點。朱立倫18.791%，周錫瑋、張亞中分別獲得7.145%、3.488%。



爭取中國國國民黨2020提名的候選人有，鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等五人。國民黨初選民調8日至14日進行，採全市內電話調查，15日公布結果。



在黨內互比的狀況下，韓國瑜以39.1%領先郭台銘的32.5%、 朱立倫則獲得14.5%，韓郭差距不大，但是在黨外對比方面，韓國瑜以43.5%大幅領先郭台銘的28.7%，雙方差距拉到雙位數，是韓國瑜勝出的關鍵。



值得觀察的是，黨外對比民調結果顯示，在五位候選人中，韓國瑜的“無法選出”僅佔16.3%，其餘人選均高達35%以上，傳遞強烈的非韓不投的訊息，這代表確實有部分韓粉，真的在家裡幫韓國瑜等電話。



因為國民黨初選的關係，本次的調查因韓粉動員、綠營支持者反串，出現藍營樣本大增的偏誤情況。蔡英文、柯文哲支持度均大幅下滑、政黨支持比例上，泛藍飆升16.3%、泛綠也下降16.7%，也代表確實有部分柯粉、英粉灌票給韓國瑜，應該就是韓國瑜的支持度瞬間飆高的關鍵。



本次調查於7月9日晚間執行，針對全台年滿20歲以家戶電話資料庫採分層比例抽樣，共完成1127筆樣本，樣本經戶籍、年齡、性別加權，在95%信心水準下抽樣誤差為±2.92%。