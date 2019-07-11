郭台銘火力全開　又飆罵黨中常委和媒體老闆

國民黨初選民調第四天，郭台銘在桃園談話犀利，仍飆罵黨中央。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月11日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020初選提名的鴻海創辦人郭台銘，11日初選民調第四天，言論更犀利，火力四射，先批國民黨中央委員，直言過去到底是誰借錢給國民黨，“讓你們安心做中常委”？郭講到最後，勸高雄市長韓國瑜遠離特定電視台，若韓當選2020，電視台老闆會當國民黨主席，不知道國民黨這面“國旗”還能撐多久？



參加國民黨初選五人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，7月8日至14日進行電話民調，今天晚上是第四天，7月15日公布結果。



為了搶救自己選情，郭台銘上午專程來到桃園藍軍大本營、中壢龍岡忠貞市場掃街拜票，過程中參加“國旗屋”升旗典禮，面對青天白日旗，郭董情緒激動。



會後接受媒體聯訪，更是火力四射。



媒體問，國民黨討論黨章修正，打算研擬刪除“總統”兼任黨主席”條款的看法？



郭台銘說，他是從報紙上看到的，他跟國民黨中央的關係已經不太好，現在講了哪些話，會被視為“砲打中央”，不過有件事情證明，大家都說他是權貴、是權貴密室派出來的候選人、是中央派來卡韓的，這樣就澄清了，會知道他有很多冤屈。



他也把砲口對向黨中央，還“點名”中常委姚江臨，直言你們中常委做得太久了，中常委選舉是否公平？有沒有經過黨意。



郭台銘搬出當初借錢給國民黨的“往事”，強調當國民黨發不出薪水，誰在借錢？誰不怕蔡英文施壓？大家都說，我是失聯黨員，有可能跟失聯黨員借錢嗎？



“我不能講說領我的薪水”，郭台銘說，原本是要捐出去，後來蔡政府把一些錢還給國民黨，國民黨才把錢還給我，但是呼籲國民黨中常委，應該世代交替，要年輕化。



他說，大家回去看4月17號在黨中央講的話，對著孫中山、對著蔣經國照片說的話，他重申，不是砲打中央，如果國民黨不改革的，是這批老的中央委員的話，離年輕人越遠。



郭台銘再度向黨中央喊話，應該促成他跟韓國瑜好好合作，因為不知道國民黨這面旗可以掛多久？



他還語出驚人說，假如韓當選“總統”、蔡旺旺（中天老闆）當上國民黨主席，大家有沒有想過這一天？雖然是假設性議題，但是不要認為不可能，因為蔡旺旺要當台灣的king maker（擁立王者），透過媒體24小時操作，到了不正常地步，如果媒體老闆直通大陸，難保不會把“中華民國”給沒收了，“中華民國”前途不能葬送在一個媒體老闆的手裡。